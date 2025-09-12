Sucht Twenty4tim bald in einer Realityshow die Liebe?

Kommt Social-Media-Star Twenty4tim (24) bald ins Fernsehen, um die große Liebe zu finden? Die Castingagentur FAMEONME hat auf ihrer Website einen überraschenden Aufruf gestartet. Gesucht werden Singles ab 18 Jahren – Geschlecht egal –, die bereit sind, Tims Herz an den schönsten Orten der Welt zu erobern. Die Anzeige verspricht eine unvergessliche Reise und die Möglichkeit, den echten Menschen hinter der schillernden Online-Persönlichkeit kennenzulernen.

In der Ankündigung heißt es: "Millionen kennen ihn von Social Media – doch nur wenige bekommen die Gelegenheit, Twenty4tim wirklich kennenzulernen." Der Casting-Aufruf richtet sich an Männer und Frauen gleichermaßen, die offen für neue Begegnungen und die große Liebe sind. Dass sich Tim nach einer Liebesbeziehung sehnt, machte er zuletzt nach der Hochzeit seiner Dschungelcamp-Kollegen Mike (33) und Leyla Heiter (29) deutlich.

Unter Tränen meldete sich der Content Creator nach der großen Heiters-Hochzeit bei seiner Instagram-Community. "Irgendwie wurde mir bewusst, dass es so schön sein muss, wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man sein Leben verbringt", erklärte Tim nachdenklich und fügte offen und ehrlich hinzu: "Ich bin voll happy mit meinem Leben, aber ich möchte einfach mal nach Hause kommen und von jemandem begrüßt werden, in den Arm genommen werden, geküsst werden."

IMAGO / Gartner Twenty4tim, Social-Media-Star

Instagram / lucca.brand Leyla und Mike Heiter am Hochzeitstag, August 2025

Instagram / twenty4tim Influencer Twenty4tim, September 2025

