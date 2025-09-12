Nach Trennung: Anne Wünsche feiert Freiheit am Ballermann

Anne Wünsche (34) hat sich nach der Trennung von Karim El Kammouchi (36) eine Auszeit am Ballermann gegönnt. Die Social-Media-Influencerin und dreifache Mutter reiste mit einer Freundin auf die beliebte Urlaubsinsel, um dem Trubel des Alltags zu entfliehen und neue Energie zu tanken. Drei Tage lang ließ sie es sich dort rundum gutgehen, wie sie im Gespräch mit Bestfans erzählte. "Ich wollte einfach mal nicht Mama, Chefin oder Partnerin sein, sondern nur ich. Das hat unglaublich gutgetan", berichtete Anne. Den Höhepunkt ihres Kurzurlaubs bildete eine luxuriöse Yacht-Tour, für die sie bereit war, über 6.000 Euro auszugeben.

Ursprünglich hatte sie geplant, auch die ruhigeren Seiten der Insel zu entdecken und vielleicht einen Abstecher nach Palma zu machen. Am Ende jedoch blieb sie ausschließlich am Ballermann, wo sie ausgelassen feierte. "Ich habe mich wirklich sehr frei gefühlt und es war genau das, was ich gebraucht habe – den Kopf frei bekommen! Ich hatte wirklich unglaublich viel Spaß", so Anne. Nach den herausfordernden letzten Wochen habe sie keinen Moment bereut und auch nicht an die Trennung gedacht. Offenbar hat der Trip sie perfekt abgelenkt und ihr neue Kraft für die kommenden Herausforderungen gegeben.

Anne war vor der Trennung sechs Jahre lang mit Karim zusammen und teilte in dieser Zeit regelmäßig ihren Alltag als Mutter und Unternehmerin auf Social Media. Seit der Trennung scheint sie nun nach neuen Wegen zu suchen, um sich selbst wiederzufinden. Schon zuvor hatte sie angekündigt, sich durch Veränderungen abzulenken und verschiedene Aktivitäten anzugehen. Mit ihrer Reise nach Mallorca und ihrer offenen Art zeigt sie sich weiterhin kämpferisch – entschlossen, das Beste aus ihrer Situation zu machen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

Imago Anne Wünsche, Oktober 2023

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche