Vanessa Nwattu deutlich: Sie verzeiht in Beziehungen nicht

Vanessa Nwattu hat auf Instagram jetzt eine klare Botschaft veröffentlicht, die viele Fans aufhorchen ließ. Die Reality-TV-Bekanntheit stellte dort unmissverständlich klar: Eine zweite Chance gibt es bei ihr nicht. In ihrer Story sagte sie: "Wer mich einmal verliert, verliert mich für immer. Wenn ich gehe, dann aus gutem Grund und dann gibt es kein Zurück." Besonders Fans der kommenden Staffel von Temptation Island V.I.P., bei der Vanessa zusammen mit Aleks Petrovic zu sehen sein wird, spekulieren nun, ob sich hinter ihren Worten ein persönliches Drama verbirgt – und ob Aleks damit zu tun haben könnte.

Vanessa betonte zudem, dass ihre Entscheidungen alles andere als spontan getroffen werden. Vielmehr seien sie das Ergebnis eines sorgfältigen Abwägungsprozesses. In ihren Worten finden sich nicht nur Entschlossenheit, sondern auch eine positive Einstellung: Jede Beziehungsentscheidung sei für sie ein Zeichen von Wachstum und Selbstbestimmung. "Ich glaube, dass alles seinen Sinn hat und dass das, was vor mir liegt, schöner sein wird als das, was ich hinter mir lasse", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Für sie bedeutet das, bereit zu sein, einen neuen Abschnitt ihres Lebens zu beginnen, ohne auf Vergangenes zurückzublicken.

Ob Vanessa aktuell wieder Single ist, bleibt vorerst unklar, doch die Hinweise verdichten sich. Bereits zuvor wurde spekuliert, dass Aleks bei "Temptation Island V.I.P." möglicherweise eine Grenze überschritten haben könnte. Zudem sorgte Vanessa zuletzt auf Instagram für Aufsehen, als sie in einem blau-weiß gestreiften Hemd posierte, das Fans bereits bei einem anderen Reality-Star, Kevin Plath, entdeckt hatten. Ob das Rätselraten um Vanessas Liebesstatus bald ein Ende findet, bleibt jetzt wohl abzuwarten. Fans dürfen gespannt sein, was sie in der neuen Staffel von "Temptation Island V.I.P." erwartet.

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, August 2025