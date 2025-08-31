Nach Aleks: Auch Vanessa Nwattu sorgt für Liebesgerüchte

Nun sorgt auch Vanessa Nwattu für aufregende Liebesspekulationen: Die Reality-TV-Bekanntheit teilt eine Collage in ihrer Instagram-Story, auf deren Bildern sie in Unterwäsche und einem blau-weiß gestreiften Hemd vor dem Spiegel posiert. Aufmerksamen Beobachtern dürfte das Oberteil allerdings bekannt vorkommen: Der ehemalige Are You The One?-Kandidat Kevin Plath veröffentlichte kürzlich ein Reel, in dem er in genau dem Hemd unterwegs ist.

Lustigerweise besuchte Kevin in dem Outfit die Premiere der kommenden ersten Staffel von "The Power" – in der unter anderem Vanessa Kandidatin ist. Ob die ehemalige Temptation Island-Verführerin auf ihrem Bild tatsächlich Kevins Oberteil trägt oder ob sie rein zufällig das gleiche Hemd besitzen, ist nicht sicher. Sicher ist jedoch, dass Vanessa damit für viel Wirbel sorgt: Denn offiziell ist Vanessa mit Aleks Petrovic liiert – beziehungsweise dürfen sie sich aktuell nicht zu ihrem Beziehungsstatus äußern, da sie an der diesjährigen Staffel Temptation Island V.I.P. teilgenommen haben und somit geheim bleiben soll, ob sie die Villa der Versuchung gemeinsam oder getrennt verlassen haben.

Die Fans denken sich aber bereits ihren Teil. Denn bevor Vanessa mit ihrem Hemd für Aufsehen sorgte, machte ein Gerücht um Aleks und Trash-TV-Sternchen Emmy Russ (26) die Runde. Dilara Kruse behauptete auf Instagram, dass zwischen den beiden etwas laufe. Aleks selbst meint jedoch, die Behauptungen seien "lächerlich und peinlich". Zudem kritisiert er die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin scharf dafür, dass sie auf Kosten Fremder versucht, "viral zu gehen".

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / kevken.looo Vanessa Nwattu und Kevin Plath bei der "The Power"-Premiere

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

Anzeige