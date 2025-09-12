Wegen Männergrippe? Nikola Glumac wollte ins Krankenhaus

Reality-TV-Star Nikola Glumac (29) sorgt mit einer kleinen Gesundheitskrise bei seinen Fans für Erheiterung. Nach seiner Rückkehr in Dubai meldete sich seine Partnerin Kim Virginia (30) via Instagram zu Wort und berichtete von seinem Zustand. "Hat schlagartig super hohes Fieber bekommen, Schwindel und Trägheit. Er will jetzt auch zum Krankenhaus fahren", schrieb sie in ihrer Story und fragte ihre Follower, ob eine Männergrippe die Ursache sein könnte oder er tatsächlich ärztliche Hilfe brauche. Die Symptome hatten Nikola offenbar so stark zugesetzt, dass er selbst zu der drastischen Maßnahme greifen wollte, eine Klinik aufzusuchen.

Nur kurze Zeit später scheint sich die Lage jedoch entspannt zu haben. In einer weiteren Story zeigten sich die beiden gemeinsam und konnten über die Situation lachen. Kim, die die Sache eher humorvoll betrachtete, scherzte: "Du wolltest ins Krankenhaus wegen Grippe. Männer, wirklich, das ist so schlimm." Nikola nahm die neckischen Worte seiner Partnerin mit Humor und lachte in die Kamera. Aus dem vermeintlich ernsten Moment wurde plötzlich eine amüsante Anekdote, die das Paar fröhlich mit seinen Fans teilte.

Nikola, der durch seine Auftritte in diversen Reality-TV-Formaten bekannt geworden ist, teilt regelmäßig Einblicke in seinen Alltag mit seinen zahlreichen Followern. Das Model und der Social-Media-Star begeistert seine Fans nicht nur mit seinem humorvollen Umgang mit solchen Situationen, sondern auch mit seinem offenherzigen Auftreten. Die Beziehung zu Kim Virginia, mit der er häufig gemeinsame Bilder und Geschichten teilt, scheint von gegenseitigem Verständnis und einer Prise Humor geprägt zu sein – ein Aspekt, der bei seinen Fans besonders gut ankommt.

IMAGO / STAR-MEDIA Nikola Glumac, Reality-Bekanntheit

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars