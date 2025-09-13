Jenny Elvers hofft, dass Bill Kaulitz nicht ausgenutzt wird

Der Sänger Bill Kaulitz (36) sorgt nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seinem Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen. Nach einer Trennung von Marc Eggers scheint der Reality-Star Jannik Kontalis (29) nun für neuen Wirbel zu sorgen. Bills Fans äußerten die Sorge, Jannik könne den Sänger nur aus PR-Gründen ausnutzen. Auch Schauspielerin Jenny Elvers (53) zeigte sich bei der Bertelsmann Party in Berlin nachdenklich und verrät gegenüber Promiflash, dass sie für Bill nur eines hofft: "Ich würde mir für ihn sehr wünschen, dass er die Liebe seines Lebens findet."

Während viele in sozialen Medien spekulieren, dass der Besuch von Jannik bei Bill eher mit der Netflix-Serie der Kaulitz-Brüder als mit wahren Gefühlen zu tun haben könnte, versuchte Jenny, die Situation differenziert zu sehen. "Vielleicht haben die auch nur Spaß gehabt und alles ist gut", meinte sie, fügte jedoch hinzu, dass sie niemandem etwas unterstellen wolle. Dennoch sei ihr Eindruck als Außenstehende, dass manche "sich ein bisschen an den Kaulitz-Jungs hochziehen" könnten.

Bill, der gemeinsam mit seinem Bruder Tom den Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" moderiert, hatte in der Vergangenheit immer wieder mit dem Einblick in sein turbulentes Liebesleben für Aufmerksamkeit gesorgt. Die daraus resultierende mediale Aufmerksamkeit trifft aber nicht nur Bill selbst, sondern auch seinen Bruder. Die aktuellen Schlagzeilen scheinen dem Ehemann von Heidi Klum ein Dorn im Auge zu sein – was er ihm während einer gemeinsamen Podcast-Aufnahme unverblümt mitteilte.

Collage: ProSieben, ActionPress Collage: Jenny Elvers und Bill Kaulitz

IMAGO / APress Bill Kaulitz, 2023

Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz, August 2025