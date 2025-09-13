Kim Virginia und Nikola Glumacs Liebesclip spaltet die Fans

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) ließen auf Instagram die Herzen ihrer Fans höherschlagen – oder sorgten für Augenrollen, je nach Perspektive. In dem aufwendig produzierten Clip präsentieren sich die Reality-TV-Stars an einem idyllischen Strand: Szenen voller Leidenschaft, in denen sie sich in die Arme laufen, Küsse austauschen und Hand in Hand Richtung Sonnenuntergang verschwinden. Unterlegt ist das Ganze mit einer romantischen Botschaft: "Manche Momente brauchen keine große Show, nur das richtige Gefühl", begleitet von den Hashtags #KleinimKreis und #GroßimHerzen.

Während einige Fans die Liebeserklärung begeistert feiern und in den Kommentaren ihre Freude über das Video zum Ausdruck bringen – "Ihr seid so süß zusammen!" und "Tolles Video, ist so schön geworden" – gibt es auch kritische Stimmen. Einige werfen Kim und Nikola vor, ihre Beziehung zu inszenieren. "Warum kaufe ich den beiden das immer noch nicht ab?" oder "Gar nicht gespielt, die ganze Scheiße" lauteten spöttische Kommentare unter dem Post. Lob und Häme scheinen bei diesem emotional aufgeladenen Clip nah beieinanderzuliegen.

Viele Fans sind offenbar auch verwundert darüber, was das Paar mit dem Clip aussagen möchte. "Und wo ist die große Ankündigung?", stellt ein Fan unter dem Video die Frage, die wohl viele beschäftigt. Die Fans scheinen wohl auf ein offizielles Statement zu den jüngsten Babygerüchten rund um das Paar gewartet zu haben. Doch dazu wurde bislang weder von Kim Virginia noch von Nikola offiziell Stellung bezogen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars