Kim vs. Fiona bei "Princess Charming": Das sagen die Fans

Bei der aktuellen Staffel von Princess Charming steht nicht mehr allein das Herz von Princess Vanessa Borck (28) im Mittelpunkt, sondern ein Streit zwischen zwei Kandidatinnen: Kim und Fiona. Der Konflikt erreichte einen Höhepunkt, nachdem Fiona beschlossen hatte, Kim aus dem Weg zu gehen, ohne ihr Gründe für ihr Verhalten zu nennen. Während Fiona gegenüber anderen Kandidatinnen offen bleibt, verschließt sie sich vor Kim, was diese an ihrer Freundschaft zweifeln lässt. Auf sozialen Medien sorgt das Drama für hitzige Diskussionen, bei denen die Fans vor allem einer der beiden Frauen den Rücken stärken.

Ein auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung geteiltes Video zeigt, wie Fiona und Kim zunehmend aneinandergeraten. Die Kommentarspalte hat sich jedoch eindeutig zugunsten von Kim entwickelt – das belegen zahlreiche "Team Kim"-Kommentare. Viele Userinnen und User betonen, dass Kims Verhalten reifer und reflektierter wirke, während Fiona als verschlossen und unreif wahrgenommen werde. Kommentare wie "Ich hoffe, sie hatte die Chance, ihre eigene Meinung dazu äußern zu können" oder "Finde Fionas Verhalten sehr unreif, warum muss man sich verschließen, anstatt mit jemandem zu reden" prägen die Diskussion. Nur eine kleine Gruppe von Fans zeigt Verständnis für Fiona und kommentiert mit: "Verstehe Fiona" oder "Team Fiona".

Allerdings ist das laufende Drama um Kim und Fiona nicht bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern beliebt. Bereits zuvor hatten Fans auf Social-Media-Kanälen Kritik geäußert, dass die Geschehnisse in der aktuellen Staffel stagnieren und sich wenig Neues ergibt. Viele empfinden die Konflikte als ermüdend oder langgezogen. Für einige scheint die Spannung nachzulassen, was sich bei einer Datingshow, die eigentlich für Romantik und Emotionen steht, als problematisch erweist.

Princess Charming, RTL+ Fiona und Kim bei "Princess Charming", 2025

RTL / Fine Lohmann Kim, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

RTL / Fine Lohmann Fiona, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025