Sommerhaus-Fluch: Hat sich dieses Paar bereits getrennt?

Hat der berüchtigte "Sommerhaus-Fluch" wieder einmal zugeschlagen? Sam Dylan (34) sorgt auf Instagram für Gerüchte über das Liebes-Aus eines Paares aus der aktuellen Das Sommerhaus der Stars-Staffel. Er teilte in seiner Story mit: "Das erste Sommerhaus-Paar ist getrennt. Von dem Paar weigert sich jetzt eine Person, heute Abend aufzutreten. Eine Person hat sogar schon einen neuen Partner." Während Sam die Namen bisher nicht nennt und angekündigt hat, die Details erst in seiner Show preiszugeben, werfen die Fans bereits mögliche Namen in den Raum. Besonders heiß wird spekuliert: Könnte es sich um Edda Pilz und Michael Klotz handeln, ein Duo, das bereits in der Vergangenheit Thema von Trennungsgerüchten war? Auffällig ist, dass Michael erst kürzlich bei Sams Show zu Gast war.

Die Gerüchte über das mögliche Ende von Eddas und Michaels Beziehung kursieren schon länger in der Fangemeinde. Diese spekulieren über ein Liebes-Aus, da sich die beiden zuletzt nur noch selten gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten. Zudem teilte Edda nur wenige Momente nach Sams großer Ankündigung eine Story, in der sie aufgelöst wirkt. Sie schluchzte, dass die Reality-Branche nichts für sie sei und Fans sie nie wieder in einem Format sehen werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass Edda und Michael derartige Spekulationen umgeben. Vor Kurzem sorgte insbesondere Edda mit einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien für Aufsehen, in dem sie andeutete, dass sie sich in einer schwierigen Phase befinde. Dabei war sie mit verweinten Augen zu sehen und schrieb über die Bedeutung, auch Verletzlichkeit zuzulassen. Zudem bemerkten Fans, dass gemeinsame Bilder von ihr und Michael aus ihrem Online-Profil verschwunden waren. Ob sich die beiden tatsächlich getrennt haben, bleibt vorerst ungeklärt – doch die Gerüchte um das Sommerhaus-Duo werden vermutlich nicht so schnell abreißen.

Timm, Michael / ActionPress Sam Dylan, Realitystar

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Juli 2025