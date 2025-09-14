Darum fehlte Kim Virginia Hartung bei Tims XXL-Geburtstag

Vom 13. auf den 14. September stieg bei Social-Media-Star Twenty4tim (25) eine Geburtstagsparty der Superlative. Zahlreiche bekannte Gesichter folgten seiner Einladung zum großen Event. Doch vielen Fans fiel auf, wer fehlte: Reality-Star Kim Virginia Hartung (30). Auf Instagram fragte ein Nutzer direkt nach, ob sie bei der Feier sei. Kim antwortete offen: "Ja, ich wollte unbedingt hin, aber ich würde das zeitlich niemals schaffen. Bin ja gerade erst zurück nach Dubai geflogen."

Kim erklärte weiter, wie stressig es für sie gewesen wäre, den zusätzlichen Flug auf sich zu nehmen. Ein weiterer Trip nach Deutschland und wieder zurück hätte für sie einen Marathon aus Flügen bedeutet. Das Reality-Sternchen verriet, dass sie wegen zahlreicher Termine keine Zeit für eine so anstrengende Reise habe. "Ich packe es leider dieses Jahr nicht", fügte sie hinzu. Vielleicht klappt es für Kim Virginia ja im nächsten Jahr.

Twenty4tims Geburtstagsparty zählte zu den Highlights dieser Woche. Der Reality-Star ließ sich das Event einiges kosten und plante jedes Detail – inklusive eines extravaganten Stylings. Über 10.000 Euro soll die Feier gekostet haben, extravagant dekoriert und mit allem ausgestattet, was das Partyherz begehrt. Bekannte Gäste aus der Reality- und Medienwelt machten das Fest zu einer großen Instagram-Show. Auch wenn Kim als Freundin und Reality-Größe nicht dabei war, dürfte Tim dennoch einen gelungenen Abend gehabt haben.

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Influencer

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im März 2024

Instagram / twenty4tim Twent4tim, Influencer

