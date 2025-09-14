Das ist das Liebesgeheimnis von Sam Dylan und Rafi Rachek

Sam Dylan (34) und Rafi Rachek (35) gehören zu den wenigen Paaren, deren Liebe auch nach dem Sieg im Sommerhaus der Stars noch Bestand hat. Das Reality-Duo sorgt mittlerweile durch seine Langlebigkeit in der Reality-TV-Welt für Aufmerksamkeit. Bei der Bertelsmann-Party verrieten die beiden gegenüber Promiflash, was ihrer Beziehung den nötigen Halt gibt. "Unser Liebesgeheimnis ist, dass wir einfach alles so hinnehmen, wie es kommt", erzählte Sam und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu: "Wir haben uns erst dreimal getrennt, andere Paare wie Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa schon siebenmal."

Für Rafi hat das Sommerhaus einen entscheidenden Beitrag zu ihrem starken Band geleistet: "Das hat uns definitiv enger zusammengeschweißt." Stolz betont der einstige Bachelorette-Kandidat zudem, dass ihre Beziehung ein Vorbild für viele Kollegen im Reality-TV sei. "Wir sind eines der Paare, die wirklich am längsten im Reality-TV zusammen sind. Die meisten trennen sich nach ein paar Monaten oder Wochen. Da können sich definitiv viele eine Scheibe von uns abschneiden!" Die beiden sind eines von nur drei Gewinner-Paaren der Show, die noch immer zusammen sind.

Die Beziehung von Sam und Rafi ist seit mehreren Jahren ein turbulentes, aber festes Kapitel in der Promi-Welt. Bereits in der Vergangenheit hatte Sam offen über die Höhen und Tiefen ihrer Partnerschaft gesprochen und sie als Herausforderung beschrieben, die letztlich beide gestärkt hat. Trotz schwerer Zeiten bezeichnet Sam ihn immer wieder als den Mann seines Lebens. "Wir sind im verflixten siebten Jahr – und ja, es gab dunkle Zeiten, doch jetzt läuft es besser als je zuvor", erklärte der 34-Jährige vor wenigen Monaten auf Instagram.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Rafi Rachek und Sam Dylan, Februar 2025