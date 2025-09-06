Emma Fernlund klagt bei "The Power" über Umuts Eifersucht

Emma Fernlund (24) bewegt sich bei "The Power" auf Glatteis. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten im März 2025 kriselte es bereits in ihrer Beziehung mit Umut Tekin (28) – heute sind die Realitystars getrennt. In der Show übt Emma harte Kritik an ihrem damaligen Partner und legt nahe, er sei krankhaft eifersüchtig. Sie klagt: "Das ist krank, dass ich mir schon Gedanken mache: Was ist, wenn ich hier rauskomme – weil er sich in irgendwas reinsteigert und denkt: 'Oh mein Gott, die betrügt mich jetzt.'" Die Temptation Island V.I.P.-Bekanntheit betont, Umuts Sorgen seien total unbegründet, sein Verhalten sei ihr allerdings unangenehm.

Emma gibt zudem zu, dass sie ihrem Freund "null" vertrauen kann. Das Pikante daran: Wie der Trailer zur Show bereits zeigte, scheint Umuts angebliche Eifersucht womöglich gerechtfertigt gewesen zu sein. Ein Clip zeigt nämlich, wie Emma und ihr Co-Star Serkan Yavuz (32) gemeinsam in einem Raum verschwinden, in dem keine Kameras sind. Sobald die Türe geschlossen ist, ertönen verdächtige Knutschgeräusche. Bislang wurde die vollständige Szene allerdings noch nicht ausgestrahlt.

Bei "The Power" reflektiert Emma ihre turbulente On-off-Beziehung mit Umut. In der Vergangenheit trugen die beiden bereits öffentlich eine Schlammschlacht aus. Sie ist nicht die Einzige, die an der Richtigkeit der Verbindung zweifelt – ihr Mitstreiter Aaron Koenigs (30) fasst zusammen: "Alleine der Fakt, dass Umut ja offensichtlich einen Seitensprung hatte, sich drei Wochen später in einer Nacht-und-Nebel-Aktion über Social Media trennt, weil er einen Mann in Emmas Story gesehen hat, und dann einen Song darüber macht... Und sie dann auch noch wieder mit ihm zusammenkommt. Das ist ja eine hochgiftige Basis für alles, was danach passieren soll." Aaron zweifelt daran, ob die Beziehung nach dem, was vorgefallen ist, überhaupt noch eine Zukunft hat. Zu viel für Emma: Sie bricht in Tränen aus und erklärt, dass sie sich für das ganze Drama der Vergangenheit schämt.

Dabei findet die 24-Jährige harte Worte. "Es ist peinlich, weil ich mich die ganze Zeit für ihn und sein Verhalten rechtfertigen muss. Jeder denkt ja, ich bin die Dumme", schluchzt sie. Bei ihrem Co-Star Cosimo Citiolo (44) kommt das Tränendrama allerdings nicht gut an. Er findet ihr Verhalten gegenüber Umut illoyal und betont, über so intime Themen schweige man in der Öffentlichkeit besser. "Seid mal ehrlich: Geht man in ein Format und macht seinen Partner schlecht?", fragt er genervt in die Runde.

Anzeige Anzeige

Imago, Instagram Collage: Emma Fernlund, Umut Tekin

Anzeige Anzeige

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidatin Emma Fernlund

Anzeige Anzeige

Joyn / René Lohse "The Power"-Kandidat Serkan Yavuz

IMAGO / Gartner Umut Tekin bei der "Love Island VIP"-Premiere 2025