Gleich fünfmal: Stefan Raabs Show kommt vorerst jeden Tag

Stefan Raab (58) ist wieder da! Ab Montag, dem 15. September, wird der Kult-Entertainer mit seiner neuen Show "Die Stefan Raab Show" jeden Abend live um 20:15 Uhr bei RTL und parallel auf RTL+ zu sehen sein. Die Sendung soll werktags als 15-minütiges Live-Format ausgestrahlt werden und verspricht "volle Raab-Power" in der Primetime, berichtet Quotenmeter. In einem humorvollen Trailer kündigte Stefan seine Rückkehr gewohnt selbstironisch an: "Ich bin hier jeden Abend der Woche am Start. Jeden verdammten Tag. Supergeil, oder?" Fans können es kaum erwarten, den beliebten Entertainer wieder regelmäßig auf der Bildfläche zu erleben.

Die Produktion der Show liegt erneut in den Händen seiner Firma Raab Entertainment, die auch in der Vergangenheit für zahlreiche erfolgreiche Formate verantwortlich war. Über den genauen Inhalt der neuen Sendung hüllt sich das Team bisher in Schweigen, doch klar ist, dass Stefan selbst im Mittelpunkt stehen wird. RTL begleitet die Rückkehr mit einer groß angelegten Social-Media-Kampagne. Auf den Instagram-Accounts werden exklusive Clips, Einblicke und Bonusmaterial veröffentlicht, um die Vorfreude weiter anzuheizen. Die Erwartungen an das Comeback sind dabei hoch, insbesondere nach den durchwachsenen Quoten seiner letzten RTL-Show.

Stefan prägte mit seiner humorvollen und kreativen Art über Jahre das deutsche Fernsehen und wurde vor allem durch TV Total zur Kultfigur. Für viele ist sein Comeback ein ganz besonderes Ereignis, da der Entertainer seit seinem Rückzug vom Bildschirm 2015 nur selten als Produzent oder hinter den Kulissen in Erscheinung trat. Trotz mancher Rückschläge bleibt seine Fangemeinde ihm treu, was zeigt, wie sehr er die deutsche TV-Landschaft mitgestaltet hat. Stefan selbst scheint wieder Energie und Lust auf die Bühne gefunden zu haben – und bei seinen Fans dürfte das bekanntlich immer für reichlich Unterhaltung sorgen.

IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025

ActionPress Stefan Raab bei "TV total"

