Lässt sich Jenny Elvers' Sohn auf eine Namensänderung ein?

Schauspielerin Jenny Elvers (53) hat eine große Neuigkeit hinsichtlich ihres Sohnes Paul (24) verraten. Auf der Bertelsmann-Party in Berlin gab sie gegenüber Promiflash preis, dass ihr Sohn plane, ihren Doppelnamen anzunehmen. Paul trägt derzeit den Nachnamen Elbertzhagen, doch nach dem Inkrafttreten des neuen Namensrechts am 1. Mai 2025 ist es ihm möglich, den Namen seiner Mutter zu übernehmen. "Er nimmt es in Angriff. Er macht es auf jeden Fall", verkündete Jenny begeistert. Eigentlich hätte Paul sie auch zu dem Event begleiten sollen, doch momentan befindet sich der junge Mann in der Schweiz.

Paul wurde ursprünglich als Elvers geboren, nahm jedoch den Nachnamen seines Stiefvaters Goetz Elbertzhagen an, als Jenny mit ihm verheiratet war. Das neue Namensrecht gibt den Menschen in Deutschland seit kurzer Zeit die Freiheit, einmalig eine Namensänderung vorzunehmen, ohne dass ein spezifischer Familienanlass wie eine Ehe oder Scheidung vorliegt. Gerade für Kinder, die durch unterschiedliche Familienverhältnisse geprägt wurden, bietet diese Gesetzesänderung neue Möglichkeiten, die eigene Identität zu gestalten. Jenny zeigte sich über diese Entwicklung erfreut und stolz auf die Entscheidung ihres Sohnes.

Das Mutter-Sohn-Duo schien in den vergangenen Jahren ohnehin ein enges Verhältnis gepflegt zu haben, obwohl die gemeinsame Zeit wohl oft knapp ist. Jenny hat zuvor berichtet, dass sie es sehr genießt, wenn sich die beiden trotz Pauls vollem Terminkalender begegnen können. Das letzte Mal hatten sie während eines gemeinsamen Events zumindest für kurze Zeit die Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen. Für Jenny bleibt klar: Die Momente, die sie mit Paul erlebt, sind immer von großer Bedeutung – vielleicht auch, weil er sich mittlerweile immer mehr auf seine eigenen Wege konzentriert.

