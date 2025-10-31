Beauty-OP abgelehnt: Arzt öffnete Laura Maria Rypa die Augen

Laura Maria Rypa (29) berichtete kürzlich in ihrer Instagram-Story von einem Moment, der ihr Verhältnis zu Beauty-Eingriffen nachhaltig veränderte. Die Influencerin erzählte, dass sie einst überlegte, sich Hyaluron unter die Augen spritzen zu lassen. Ihr behandelnder Arzt habe ihr jedoch von diesem Eingriff abgeraten, was sie zum Umdenken brachte. "Ich bin ihm unglaublich dankbar, dass er das Wohl seiner Patienten immer vor finanzielle Interessen stellt", erklärte die Ex-Partnerin von Pietro Lombardi (33).

In ihrer Story lobte sie die ehrliche und verantwortungsbewusste Haltung des Arztes. "Genau das finde ich so unglaublich wichtig, weil er nicht ans Geld denkt, sondern wirklich nur das macht, was Sinn ergibt und gut für den Körper ist", schwärmte sie. Eigenen Angaben nach hält Laura aus diesem Grund Abstand von invasiven Behandlungen. Bereits vor einem Jahr hatte sie betont, dass sie sich dafür entscheide, "all natural" zu bleiben, nicht zuletzt aus Angst vor einem ungewollten Ergebnis. Sie erklärte ihre Skepsis gegenüber auffälligen Beauty-Eingriffen mit einem humorvollen Augenzwinkern.

Bereits vor einigen Monaten hatte sie in einer Fragerunde auf Social Media Fragen zu ihrem Aussehen offen beantwortet. Damals kursierten nach einem Dubai-Urlaub freizügige Fotos der Influencerin, auf denen ihr Dekolleté im Mittelpunkt stand. Ein neugieriger Fan fragte, ob sie an ihrer Brust nachgeholfen habe. Laura stellte klar: "Danke für das Kompliment, aber nein, meine Brüste sind nicht gemacht." Die Ursache für ihre wohlgeformte Oberweite sei viel simpler, erklärte sie damals: "Wie ihr ja wisst, stille ich Amelio aktuell noch voll, und da ist es ganz normal, dass die Brust etwas praller aussieht. Stillen ist quasi das natürlichste Push-up, das es gibt!"

IMAGO / BOBO Laura Maria Rypa bei "The Ultimate Hype"

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

IMAGO / Eventpress Laura Maria Rypa, 2024