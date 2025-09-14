Taylor Swift plante die Hochzeit 13 Jahre vor Travis' Antrag

Taylor Swift (35) hat ihren Traumpartner gefunden: Travis Kelce (35) hat der Pop-Ikone nach zwei Jahren Beziehung die Frage aller Fragen gestellt. Der Antrag, der bereits im vergangenen Monat stattfand, war nicht nur romantisch, sondern auch perfekt auf sie zugeschnitten. Mit einem Vintage-Ring im alten Brillantschliff, entworfen von Kindred Lubbock bei Artifex Fine Jewelry, traf der Footballstar genau Taylors Geschmack. Auf Instagram bestätigten die beiden die frohe Nachricht mit den Worten: "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten." Was viele jedoch nicht wissen: Schon vor 13 Jahren sprach Taylor in einem Interview mit Cosmopolitan über ihre Vorstellungen einer Traumhochzeit.

Damals betonte sie, dass sie keine Partnerin sein möchte, die jeden Schritt eines Lebensplans schon lange im Voraus durchplant. Stattdessen sei es ihr wichtig, gemeinsam ein Leben aufzubauen, das von beidseitigen Träumen getragen wird. "Ich möchte nicht, dass es so ist wie: 'Also, ich habe ein Scrapbook. Darin klebe ich alle Stoffproben des Brautkleids, das ich einmal tragen werde. Außerdem habe ich schon einen Smoking aus einem Katalog ausgesucht, den du tragen wirst.'" Gleichzeitig machte sie deutlich, dass all der berufliche Erfolg wenig zähle, wenn man keinen besonderen Menschen an seiner Seite habe, mit dem man dieses Abenteuer teilen könne. Diese Vision scheint nun mit Travis an ihrer Seite Wirklichkeit zu werden.

Das Paar richtet den Blick bereits in die Zukunft. Gerüchten zufolge träumen sowohl Taylor als auch Travis von einer eigenen Familie. Wie ein Insider gegenüber US Weekly verriet, teilen die beiden den Wunsch nach Kindern. Für Taylor, die schon in der Vergangenheit von ihrer Vorstellung eines erfüllten Familienlebens sprach, scheint dies der nächste große Schritt zu sein. Bereits damals erklärte die Sängerin, sie könne sich vorstellen, mit voller Hingabe Mutter zu werden – denn das sei das Einzige, das ihrer Karriere an Erfüllung gleichkommen könnte. Mit dieser Verlobung beginnt nun ein neues Kapitel im Leben des Power-Paares.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024