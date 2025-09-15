Carmen Geiss reagiert auf Kritiker des Mutter-Tochter-Fotos

Carmen Geiss (60) teilte vor wenigen Tagen ein Selfie auf Instagram, das sie mit ihrer Tochter Shania (21) zeigt. Unter dem Bild mit der Unterschrift "Mama und Tochter bei der Arbeit" wollte die Millionärsgattin einen Einblick in ihren Alltag geben. Doch der Post rief nicht nur positive Reaktionen hervor. Viele Nutzer kritisierten Carmen offen und kommentierten, sie wirke "zu künstlich" und hätte ihr Aussehen durch Eingriffe "verunstaltet". Die harschen Worte blieben jedoch nicht unbeantwortet.

Am Wochenende meldete sich Carmen mit einer deutlichen Botschaft zurück. In einem weiteren Post auf Instagram zeigte sie sich in einem Hotelzimmer, fast schon ungestylt, und konterte die Kritik. Mit trotzigem Unterton schrieb sie: "Wahnsinn, wie manche es schaffen, 24/7 zu haten und gleichzeitig absolut nichts aus sich zu machen." Ihre Hater nannte sie dabei süffisant "Multitasking-Legenden" und sicherte sich mit ihrer humorvoll-bissigen Reaktion die Unterstützung vieler Fans. Einige lobten sie für ihre schlagfertige Art, während andere ihre Ehrlichkeit bewunderten.

Nach dem Konter-Post folgte noch ein zweiter Beitrag – dieses Mal richtete Carmen warme Worte an ihre Anhänger. In der gleichen Szenerie wie zuvor lächelte sie strahlend und richtete Worte des Dankes an ihre treue Fangemeinde. "Ich bin so unendlich dankbar für euch alle – für die, die uns schon seit den ersten Tagen begleiten, und für alle, die im Laufe der Jahre dazugekommen sind. Eure Unterstützung, eure lieben Nachrichten und all die gemeinsamen Momente bedeuten uns mehr, als Worte ausdrücken können", hieß es in den emotionalen Zeilen.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im September 2025

Instagram / carmengeiss Shania und Carmen Geiss im September 2025

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im September 2025