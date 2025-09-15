Darum besteht Sandra Janina bei AYTO auf ihren vollen Namen

Sandra Janina (26) sorgt während ihrer Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love nicht nur mit ihrer Performance für Gesprächsstoff. Dass Moderatorin Sophia Thomalla (35) sie konsequent bei ihrem vollen Namen anspricht, fiel den Zuschauern schnell auf. Fans des Reality-Formats wunderten sich über diese Besonderheit und stellten die Frage direkt an die Kandidatin. In einer Instagram-Story enthüllte Sandra daraufhin, dass diese Ansprache auf ihren eigenen Wunsch beruht. "Ich habe darauf bestanden, weil es mittlerweile noch eine Sandra im Reality-TV gibt, mit der ich nicht in Verbindung gebracht werden will", erklärte sie. Zudem sei "Janina" ohnehin ihr zweiter Vorname.

Mit welcher anderen Sandra sie nicht in Verbindung gebracht werden wolle, ließ sie jedoch offen. Trotzdem wird in den sozialen Medien bereits heftig spekuliert. Eine denkbare Namensvetterin wäre Sandra Sicora (33), die ebenfalls in der deutschen Reality-TV-Szene bekannt ist. Ob diese Vermutung zutrifft, bleibt unklar. Jedoch könnte die gemeinte Person Sandras Wortwahl wohl als kleinen Seitenhieb auffassen. Mit ihrem markanten Wunsch, immer vollständig genannt zu werden, hebt sie sich von anderen Kandidatinnen ab und zieht eine klare Grenze zwischen sich und anderen Promi-Sandras der Branche.

Sandra Janina ist seit ihrer Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten keine Unbekannte mehr. Mit ihrer unverwechselbaren Art hat sich die Deutsch-Holländerin eine große Fangemeinde erarbeitet. Neben ihrer TV-Karriere zeigt sie auf sozialen Medien wie Instagram auch private Einblicke. Dabei tritt die Blondine stets authentisch und humorvoll auf und begeistert ihre Follower vor allem durch ihre DIY-Projekte.

RTL / Frank Beer Sandra Janina, Reality-TV-Star

IMAGO / BOBO Sandra Sicora, Mai 2025

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, 2024

