Herzogin Meghan feiert Prinz Harrys 41. Geburtstag mit Foto

Herzogin Meghan (44) hat Prinz Harrys (41) Geburtstag mit einer besonderen Geste gefeiert. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ein rund zehn Jahre altes Foto ihres Ehemannes, das ihn in einem grünen Fliegeranzug zeigt. Das Bild stammt von seinem 31. Geburtstag im Jahr 2015, als Harry an den Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Luftschlacht um England teilnahm. Unter das Foto schrieb Meghan in ihrer gewohnt lockeren Art: "Oh hi, Geburtstagskind" und fügte ein Flammen-Emoji hinzu.

Der historische Moment, den Meghan mit dem Bild einfängt, war ein Highlight in Harrys Leben. Damals flog er von Goodwood Aerodrome aus in einer Spitfire, einem legendären Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg, bei einer spektakulären Flugshow. Obwohl der zweifache Vater ursprünglich selbst fliegen wollte, überließ er den Platz in der Maschine dem Veteranen Tom Neil. Diese selbstlose Geste unterstrich Harrys Respekt und Bewunderung für die Veteranen, eine Haltung, die auch durch seine Organisation, die Invictus Games, zum Ausdruck kommt.

Vor wenigen Wochen sorgte Meghan außerdem mit neuen privaten Einblicken in der zweiten Staffel ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" für schmunzelnde Gesichter. Während die Herzogin beim Kochen und Basteln mit prominenten Freunden zu sehen war, sprach sie offen über die Anfänge ihrer Beziehung zu Harry. "Ja, das war bei unserem dritten Date", erzählte sie Designer Tan France auf die Frage, wann sie ihre Gefühle zunächst bemerkte. Besonders der gemeinsame Trip nach Botswana sei für sie ein Schlüsselmoment gewesen: "Wir haben fünf Tage lang zusammen gezeltet. Man lernt jemanden wirklich kennen, wenn man zusammen in einem kleinen Zelt sitzt und fragt: 'Was ist da draußen vor dem Zelt? Das war ein Elefant. Sind wir in Sicherheit? Ja, wir sind in Sicherheit. Okay.'" Harry sei übrigens der Erste gewesen, der "Ich liebe dich" sagte – ein Geständnis, das Meghan noch immer erröten ließ.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Instagram / meghan Prinz Harry, 2015

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei ihrem zweiten Date