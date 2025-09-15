Sylvie Meis enthüllt ihre Geheimformel für "Love Island VIP"

Sylvie Meis (47), die derzeit als Moderatorin durch die aktuelle Staffel von Love Island VIP führt, hat spannende Einblicke in ihre Rolle hinter den Kulissen gegeben. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, welche Tipps sie den Teilnehmern der Show im Vorfeld mit auf den Weg gegeben hat. "Ich habe zu allen gesagt: Ich freue mich über die Couples, die von Anfang an geformt werden, aber bitte verhaltet euch nicht so, als ob ihr verheiratet seid", so Sylvie. Dabei betonte sie, wie wichtig Offenheit ist, um den wirklich passenden Partner zu finden.

Die Moderatorin erklärte weiter, dass es bei der Sendung nicht darum gehe, Freunde zu finden, sondern den Mut zu haben, das Herz zu öffnen und sich verschiedenen Menschen zuzuwenden. Sylvie riet: "Couple sein ist wichtig, um in der Sendung zu bleiben, aber es heißt nicht, dass du gleich denken musst, das sei dein Partner." Sie ermutigte die Kandidaten, mit allen Mitstreitern zu sprechen und genau zu schauen, wer wirklich zu ihnen passt. "Wir sind da, um jedem eine Chance zu geben", fügte sie hinzu.

Sylvie, die selbst auf eine bewegte Beziehungsbiografie zurückblickt, weiß, wovon sie spricht. Ihre eigene Suche nach der großen Liebe verlief nicht immer geradlinig, doch die Moderatorin lässt sich davon nicht entmutigen. Trotz einiger Herausforderungen in ihrem Privatleben strahlt Sylvie eine unerschütterliche Lebensfreude aus und bleibt einfach sie selbst – eine Eigenschaft, die auch die Teilnehmer von "Love Island VIP" inspirieren dürfte. Eigenschaften wie Selbstbewusstsein und Authentizität sind es ihrer Ansicht nach, die die Basis für jede erfolgreiche Beziehung bilden.

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025