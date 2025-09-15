Sylvie verrät: Bei "Love Island VIP" gibt es Überraschungen

Sylvie Meis (47) ist zurück auf der Bildfläche und bringt Glamour und Spannung mit: Die Moderatorin hat im Interview mit Promiflash Details zur zweiten Staffel von Love Island VIP preisgegeben. Dabei verriet sie, dass die aktuelle Staffel alles andere als gewöhnlich ist. "Ich würde sagen, erwarte das Unerwartete. Ich glaube, das ist unsere emotionalste Staffel ever", erklärte sie begeistert.

Die Zuschauer dürfen sich laut Sylvie auf eine wahre Achterbahnfahrt voller Überraschungen gefasst machen. "Es ist nochmal mehr, wenn man es mit letztem Jahr vergleicht, und das war schon Premium", fügte sie hinzu. Das Setting der zweiten Staffel scheint dabei noch einen draufzusetzen. Sylvie beschrieb es als "überglamourös" und sprach von einem deutlichen Upgrade im Vergleich zur ersten Staffel. Mit ihrer Aussage "Man kann sich auf eine krasse Staffel freuen" macht sie den Zuschauern jetzt schon Lust auf die kommenden Folgen.

Sylvie selbst kennt man als energiegeladene und charismatische TV-Persönlichkeit. Die gebürtige Niederländerin ist seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Unterhaltungsszene und genießt es sichtlich, große Formate wie "Love Island VIP" zu moderieren. Bereits in der Vergangenheit zog sie mit ihrer lebensfrohen Art die Zuschauer in ihren Bann. Sylvie freut sich darauf, Teil einer so emotionalen und aufregenden Staffel zu sein und scheint es zu genießen, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen.

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025

RTLZWEI "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025