Kim Virginia Hartung outet sich als "schlechte Freundin"

Wie viele andere deutsche Stars und Influencer lebt Kim Virginia Hartung (30) seit längerer Zeit in Dubai. Gemeinsam mit ihrem Partner Nikola Glumac (29) baut sie sich dort ein Leben auf – doch wie steht es um ihren Freundeskreis in der schillernden Metropole? Auf Instagram stellte ein Follower der Reality-TV-Bekanntheit genau diese Frage. Kim gab daraufhin offen zu, dass sie selbst nur wenige Freunde hat und unter den Dubai-Influencern eher Bekannte statt enge Freundschaften zählt. In ihrer gewohnt ehrlichen Art reflektierte sie: "Ich bin manchmal eine echt schlechte Freundin." Sie erklärte, dass sie Freundschaften zwar in vielerlei Hinsicht bereichere, diese jedoch durch ihren oft turbulenten Lebensstil auch zu kurz kommen.

Kim betonte, dass sie ihre Freunde mit allen möglichen Mitteln unterstütze und sich sogar als jemanden sieht, der positive Veränderungen in deren Leben hervorruft. Trotzdem räumte sie ein: "Ich melde mich manchmal einfach nicht mehr. Mein Leben ist manchmal so turbulent, dass ich mich einfach alleine ins Bettchen verkriechen will. Bin dann einfach mit allen Sinnen überfordert und lasse dann leider Freundschaften doll schleifen." Die Blondine hoffe, dass ihre Freunde diesen Rückzug nicht übelnehmen: "Aber die Freunde, die ich seit über 10 Jahren habe, wissen zum Glück, dass ich sie lieb habe, auch wenn es manchmal stiller wird."

Erst vor Kurzem sorgte die 30-Jährige aufgrund ihrer Abwesenheit auf der großen Geburtstagsparty von Social-Media-Star Twenty4tim (25) in Köln für Gesprächsstoff. Sie begründete ihr Fehlen mit terminlichen Herausforderungen, da sie gerade erst wieder nach Dubai zurückgekehrt war. Dieses Beispiel spiegelt wider, wie ihre Lebensumstände ihre sozialen Kontakte beeinflussen. Auch wenn sie selbst ihre Schwächen dabei reflektiert, scheint es für Kim nicht immer leicht zu sein, einen Ausgleich zwischen ihrem hektischen Alltag und zwischenmenschlichen Verbindungen zu schaffen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

IMAGO / Future Image Kim Virginia Hartung, Januar 2024

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Influencer