Kinder verloren: So bewegt war das Leben von Robert Redford

Hollywood-Ikone Robert Redford (†89) ist tot: Der Schauspieler ist nun im Alter von 89 Jahren gestorben. Im Laufe seines bewegten Lebens musste der Filmstar nicht nur in seiner Karriere, sondern auch privat einige Aufs und Abs überstehen. Besonders tragisch war für ihn unter anderem der Verlust von seinem Sohn James im Jahr 2020. Mit nur 58 Jahren erlag der Dokumentarfilmer seinem Krebsleiden. Die traurige Nachricht wurde damals von der gemeinnützigen Organisation "San Francisco Firefighters Cancer Prevention Foundation" bekanntgegeben, mit der James eng zusammengearbeitet hatte. In einem emotionalen Facebook-Post würdigte die Stiftung ihn als "wahren Vertreter des Humanitätsgedankens" und betonte seinen unermüdlichen Einsatz für Feuerwehrleute und den Umweltschutz.

Die Familie Redford hatte zu dem Zeitpunkt von James' Tod einen von mehreren schweren Verlusten zu verkraften. Gemeinsam mit seiner ersten Ehefrau Lola Van Wagenen, mit der Robert von 1958 bis 1985 verheiratet war, hatte die Hollywood-Legende vier Kinder. Tragischerweise starb ihr erster Sohn Scott bereits wenige Monate nach der Geburt an plötzlichem Kindstod. James hingegen hinterließ ein beeindruckendes filmisches Erbe, welches seine Leidenschaft für soziale und ökologische Themen reflektiert. Von ihren vier gemeinsamen Kindern leben jetzt nur noch die beiden Töchter Shauna und Amy.

Robert hat eine bewegte Karriere in Hollywood hinter sich und zählt auch nach seinem Tod unverändert zu den Ikonen der Filmwelt. Bekannt durch Klassiker wie "Der Clou" oder "Jenseits von Afrika", hat er sich nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Regisseur und Produzent einen Namen gemacht. Auch privat hat der Hollywoodstar viele Höhen und Tiefen erlebt. Nach der Scheidung von Lola Van Wagenen fand er sein Glück mit der deutschen Künstlerin Sibylle Szaggars, mit der er seit 2009 verheiratet war. Trotz all seines beispiellosen beruflichen Erfolgs begleiteten Schicksalsschläge immer wieder sein Leben, was Robert öffentlich nie übermäßig thematisierte, sondern privat trug.

Getty Images Robert Redford, Oktober 2021

Getty Images James und Robert Redford 2003 in Los Angeles

Actionpress / United Archives GmbH Robert Redford im Film "Der Pferdeflüsterer"