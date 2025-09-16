Vergeben? Jimi Blue Ochsenknecht verrät Beziehungsstatus

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat in der neunten Folge der Serie Diese Ochsenknechts Details über sein aktuelles Liebesleben enthüllt. Nach der geplatzten Verlobung mit Laura Marie Geissler (27) sieht es in Sachen Liebe derzeit eher überschaubar aus. Offen gestand der Schauspieler, dass er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten weder vergeben noch aktiv auf der Suche nach einer neuen Beziehung sei: "Ich date nicht, ich bin Single. Ich bin jetzt nicht groß auf der Suche und wenn ich feiern gehe, ist mein Fokus jetzt nicht unbedingt auf Frauen."

Trotzdem hat Jimi klare Vorstellungen von seiner zukünftigen Partnerin. "Ich dachte immer, ich brauche eher einen Ruhepol an meiner Seite, also brauche ich auch eher, aber auch nicht zu ruhig", erklärte er und fügte hinzu, dass er sich jemanden wünscht, mit dem er spontan und verrückt sein kann. Dabei plant er, mögliche neue Beziehungen zunächst privat zu halten: "Und wenn ich jemanden kennenlerne, dann lasse ich das auf jeden Fall erst mal in der Familie und mache das nicht so publik", stellt der 33-Jährige klar.

Dagegen spricht jedoch, dass Jimi ab morgen als Kandidat in der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen sein und sich vor den Augen tausender Zuschauer auf die Suche nach seinem "Perfect Match" machen wird. "Ihr müsst jetzt alle enger zusammenrücken. Es gibt da eine Person, die möchte euch unbedingt kennenlernen", kündigte Moderatorin Sophia Thomalla (35) den hohen Besuch bereits in Folge zehn an. Währenddessen zeigte sich Jimi schon vor seinem Einzug begeistert: "Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber richtig positiv. Ich habe richtig Bock drauf."

Anzeige Anzeige

RTL / Johanna Bollmann "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht

Anzeige Anzeige

ActionPress / Michael Timm Familie Ochsenknecht bei der "Diese Ochsenknechts"-Premiere

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025