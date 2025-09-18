Nikola Glumac weint dem verlorenen Verlobungsring hinterher

Nikola Glumac (29), bekannt aus der Reality-TV-Szene, erlebte einen Moment des Schreckens, der ihm die Tränen in die Augen trieb. Während eines romantischen Jet-Ski-Ausflugs stürzte der Verlobungsring, den er für seine erneute Verlobung mit Kim Virginia Hartung (30) vorgesehen hatte, ins Meer. Auf Instagram sprach er sichtlich emotional über den schicksalhaften Verlust: "Ich kann es kaum glauben, dass mir das alles passiert ist." Die Vorbereitungen für den besonderen Moment hatten ihn nicht nur viel Zeit, sondern auch seine gesamten Ersparnisse gekostet.

Nikola schilderte, wie sehr er sich angestrengt hatte, die Verlobung perfekt zu gestalten, ohne dass Kim etwas ahnen sollte. Doch die aufwendige Planung mündete für ihn in einem Albtraum, als der Ring im Meer verschwand. Seine Fans zeigten sich in den Kommentaren verständnisvoll und spendeten dem verzweifelten Model Trost. Einige schlugen sogar vor, einen Taucher zu engagieren, um den wertvollen Ring zu bergen. Ob Nikola diesen Vorschlag umsetzen wird, bleibt abzuwarten.

Zuletzt plauderten beide sehr private Details aus. In einer Instagram-Fragerunde wurde Kim gefragt, wie oft sie und Nikola miteinander intim werden. Die Influencerin überraschte ihre Fans mit ihrer ehrlichen Antwort: "Fast jeden Tag. Ausnahmen gibt es nur, wenn wir einfach einen extrem stressigen Tag haben." Die Offenheit des Paares kommt bei der Community gut an und sorgt regelmäßig für begeisterte Reaktionen, wie auch bei der Verlobung.

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025