Laura verrät: Umut hatte bei "Love Island VIP" Kontaktverbot

Laura Maria Lettgen, besser bekannt als Laura Blond, sorgt bei Love Island VIP für reichlich Gesprächsstoff. Die Social-Media-Persönlichkeit zog als Granate in die Villa und bringt nicht nur Stimmung, sondern auch pikante Hintergrunddetails mit. Auf TikTok enthüllt sie nun, dass Umut Tekin (28), ein weiterer Kandidat der Show, von seiner Ex-Freundin Emma Fernlund (24) vor Drehbeginn ein Kontaktverbot mit ihr auferlegt bekommen habe. Dabei hatten sich Umut und Emma kurz vor Beginn der Dreharbeiten getrennt. Dennoch schien Emma besonderen Wert darauf zu legen, dass Laura nichts mit ihm zu tun haben soll. "Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass sie meinte: 'Mir ist alles egal, Hauptsache nicht Laura Blond'", verriet die TV-Bekanntheit in ihrem Video.

Laura berichtet außerdem, dass Emma ihr kurz vor Beginn des Drehs auf Social Media gefolgt sei. Sie vermutet, dass die 24-Jährige überprüfen wollte, ob sie wirklich bei "Love Island VIP" dabei ist. Die Freiburgerin versteht dieses Verhalten gar nicht. "Wieso stellt man überhaupt Ansprüche an den Ex-Partner, wenn man ja nicht mehr in einer Beziehung ist?", fragt sie ihre Follower. Gleichzeitig erinnert sie daran, dass Emma mit Julius Tkatschenko auf Mallorca gesichtet wurde. Die The Power-Kandidatin lebt seit der Trennung also offenbar auch nicht enthaltsam.

Das mutmaßliche Verbot von Emma scheint sich Umut nicht zu sehr zu Herzen genommen zu haben. Bei Lauras erstem Auftritt als Granate soll sie alle männlichen "Love Island VIP"-Kandidaten küssen, und auch der TV-Casanova schreckt vor der Challenge nicht zurück. Zwar tragen die Herren bei der Aktion Augenbinden, doch Umut weiß sofort, wen er vor sich hat. "Laura", sagt der Lockenkopf nach dem Kuss mit einem Grinsen. Im Einzelinterview fügt er genüsslich hinzu: "Die weiß, was sie will."

Collage: IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / Gartner Collage: Laura Maria Lettgen und Umut Tekin

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Emma Fernlund und Umut Tekin bei den Reality Awards 2024

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Influencerin