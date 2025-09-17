Riesiger Hut bei Staatsbesuch: Melania Trump belustigt Fans

Melania Trump (55) besucht zusammen mit ihrem Mann Donald Trump (79) Großbritannien. Am Flughafen wurden der US-Präsident und seine First Lady von Prinzessin Kate (43) und Prinz William (43) in Empfang genommen. Melania trug ein elegantes, anthrazitfarbenes Kostüm und dazu einen violetten Hut – und vor allem der Hut lässt die Fans im Netz die Stirn runzeln. Auf X und Co. diskutieren sie fleißig, denn durch die breite Krempe ist das Gesicht des ehemaligen Models kaum zu sehen. Geschweige denn, dass man Melania in die Augen sehen kann. "Wie kann die First Lady der USA unter dem Hut überhaupt sehen?", fragt sich nicht nur ein User. Andere ziehen belustigte Vergleiche mit Lampenschirmen.

Der Hut wird für Melania aber nicht nur ein modisches Accessoire gewesen sein. Er hat die exakt selbe Farbe wie die Krawatte ihres Mannes – das Paar zeigt sich so als unerschütterliche Einheit. Aber auch darüber hinaus präsentieren Melania und Donald sich bei der Ankunft in London ungewohnt vertraut. Während die beiden normalerweise eher eine gewisse Distanz bewahren, liefen sie hier Hand in Hand, um König Charles (76) und Königin Camilla (78) zu begrüßen. Die sonst eher zurückhaltende Melania schien den Besuch bei den britischen Royals sogar richtig zu genießen: Beim militärischen Empfang in Windsor Castle strahlte die 55-Jährige über das ganze Gesicht – für viele Fans sicher ein ungewohnter Anblick.

Aber nicht nur Melania schien sich sehr über den Besuch in Großbritannien zu freuen. Donald betonte schon vorab, dass er sich auf das Treffen mit Charles freue und ihn sehr schätze. Fast genauso schwärmte der Politiker von Kate, der er bei der Begrüßung ein herzliches Kompliment machte. In einem Clip, der bei Instagram kursierte, hört man Donald beim Händeschütteln zu der Prinzessin von Wales sagen: "So wunderschön, so wunderschön." In den kommenden Tagen wird Donald genug Zeit haben, sich mit der Königsfamilie auszutauschen. Für seinen Besuch gibt es jede Menge Pläne: Neben einem Staatsbankett und einer Kutschenprozession ist auch ein Besuch in der St. George's Chapel geplant, wo ein Kranz zu Ehren von Queen Elizabeth (†96) niedergelegt werden soll.

Getty Images Melania Trump beim Staatsbesuch in Großbritannien, September 2025

Getty Images Donald und Melania Trump in Windsor 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Donald Trump, September 2025