Ring versenkt: Nikola und Kim suchen neues Schmuckstück

Nikola Glumac (29) hat seiner Verlobten Kim Virginia Hartung (30) erneut einen romantischen Heiratsantrag gemacht – dieses Mal auf einem Jetski. Doch die Aktion der beiden Reality-TV-Stars endete mit einer unglücklichen Panne: Der Verlobungsring landete versehentlich im Meer und ist seitdem nicht mehr aufzufinden. Trotzdem wollen die beiden an ihren Hochzeitsplänen festhalten und sind nun auf der Suche nach einem neuen Schmuckstück, das den verlorenen Ring ersetzen soll. "Französischer Matcha Latte und dann haben wir den Termin, um Ringe anzuschauen", schrieb Nikola in seiner Instagram-Story, während er einen Schnappschuss von zwei Matcha-Drinks teilte.

In einem emotionalen Video, das Nikola gestern Abend ebenfalls auf Instagram verbreitete, zeigte er sich tief betroffen über den Verlust des Rings. Dabei kämpfte er mit den Tränen und erklärte: "Ich kann es kaum glauben, dass mir das alles passiert ist. Ich habe so viel dafür gegeben, dass das alles von gestern stattfindet. […] Und hauptsächlich habe ich richtig, richtig, richtig viel Geld ausgegeben." Seine Verlobte nahm den Verlust des Rings jedoch relativ gelassen auf und betonte, dass die Hochzeit dennoch stattfinden wird: "Verlorener Ring heißt übrigens nicht, verlorene Verlobung. Wir werden immer noch heiraten."

Doch nicht alle Fans hatten Mitleid mit Nikola. In den sozialen Netzwerken hagelte es Hohn und Spott wegen des verlorenen Rings. Besonders auf Instagram musste der Realitystar einige bissige Kommentare einstecken. "Schön mit Absicht reingeschmissen, sieht man doch", schrieb ein User sarkastisch. Auch weitere Nutzer ließen es sich nicht nehmen, über das Missgeschick herzuziehen. Nikola reagierte sichtlich verärgert auf die gehässigen Nachrichten. "Boah, ganz ehrlich Leute, ich finde solche Aussagen echt das Allerletzte... Wie kann man so empathielos sein und sich so sehr über das Unglück von jemandem freuen?"

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Februar 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Januar 2025