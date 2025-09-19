Heidi Klum verrät: Das ist drin in den HeidiFest-Goodie-Bags

Heute Abend wird das mit Spannung erwartete HeidiFest in München gefeiert. Gastgeberin Heidi Klum (52) verspricht ein wahres Highlight-Event, das Glamour, Mode und prominente Gäste vereint. Bereits im Vorfeld sorgte Heidi mit Einblicken in die exklusiven Goodie Bags auf Instagram für Aufsehen. Besonders zur Geltung kommt dabei Heidis Kooperation mit Aigner, für die sie aktuell als Testimonial tätig ist. Die hochwertigen Geschenke sollen den rund tausend geladenen Gästen, inklusive Stars wie Jürgen Drews (80) und Peter Kraus (86), den Abend zusätzlich versüßen.

In einem Video öffnete die Modelmama schließlich eine der Taschen und erklärte, wie viel Arbeit sie in die Vorbereitung gesteckt habe – "das hat Stunden gedauert". Darin enthalten seien neben Beauty-Essentials von L’Oréal, Calzedonia-Socken und einem kleinen Pin auch ein Bier samt Krug vom Hofbräuhaus, eine Lindt-Schokolade mit Brezelgeschmack und eine rote Kappe. Besonders stolz zeigte sie sich über die Aigner-Tasche, die sie selbst als ihr Dirndl-Must-have bezeichnete.

Dass Heidi bei der Organisation solcher Events ein besonderes Geschick hat, ist längst bekannt. Ob in ihrer Show "Germany's Next Topmodel" oder bei öffentlichen Auftritten – das Model weiß, sich und seine Projekte perfekt in Szene zu setzen. Unterstützt wird sie dabei unter anderem von ihrer ältesten Tochter Leni Klum (21), die mittlerweile selbst als Model erfolgreich ist. Mutter und Tochter zeigen häufig ihre enge Beziehung und strahlen gemeinsam auf roten Teppichen. Das HeidiFest unterstreicht aufs Neue Heidis Talent, unvergessliche Momente für ihre Gäste zu schaffen, und sich selbst als wahres Allround-Talent in Szene zu setzen.

Getty Images Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum vor ihren Heidifest-Goodie-Bags

Getty Images Heidi und Leni Klum, August 2025