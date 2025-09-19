Melania Trump erntet Kritik für ihre Outfits beim UK-Besuch

Melania Trump hat mit ihrem Outfit beim Staatsbankett in Großbritannien für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Die First Lady der USA wählte ein knallgelbes Kleid von Designerin Carolina Herrera, das durch einen hohen Beinschlitz und einen schulterfreien Carmen-Ausschnitt auffiel. Die farbenfrohe Robe hob sich deutlich von den eher dezenten und royal-typischen Abendgarderoben ab, die Königin Camilla (78) in Blau und Prinzessin Kate (43) in zartem Gold trugen.

In den sozialen Medien hagelte es Kritik für die Outfitwahl der First Lady. Viele Nutzer bezeichneten die Robe als "absolut unpassend" für ein solches Bankett. Spöttische Kommentare wie "wie ein Stück Butter mit Gürtel" oder "ein Kanarienvogel im falschen Nest" fanden sich zuhauf. Andere regten jedoch zur Nachdenklichkeit an: Die Farben von Melanias Kleid und Camillas Robe ergaben zusammen die Farben der ukrainischen Flagge – ein mögliches politisches Statement in Anlehnung an die geopolitische Lage. War dies eine politische Botschaft oder doch nur Zufall?

Melania ist bekannt dafür, mit ihren Stilstatements gerne auch zu provozieren. Die gebürtige Slowenin, die vor der politischen Karriere ihres Mannes Donald (79) weltweit als Model gefragt war, erregte bereits bei ihrer Ankunft in Großbritannien große Aufmerksamkeit: Als sie am Flughafen von Prinz William (43) und Prinzessin Kate in Empfang genommen wurde, trug sie ein elegantes, anthrazitfarbenes Kostüm und dazu einen übergroßen violetten Hut – ihre Kopfbedeckung sorgte für Diskussionen und zog Vergleiche mit Lampenschirmen nach sich.

Getty Images Königin Camilla und Melanie Trump beim Staatsbankett im September 2025

Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Donald und Melanie Trump im September 2025

Imago First Lady Melania Trump im September 2025 in Windsor