Donald und Melania Trump schlafen getrennt im Windsor Castle

Donald (79) und Melania Trump (55) haben für ihren Aufenthalt im britischen Windsor Castle eine ungewöhnliche Entscheidung getroffen: Sie schlafen in getrennten Zimmern. Obwohl das Schloss über rund 1.000 Zimmer verfügt, entschieden sich die Trumps laut OK Magazine für separate Quartiere. Nachdem Prinz William (43) und dessen Frau Kate (43) das US-Präsidentenpaar herzlich in der britischen Königsresidenz willkommen geheißen hatten, soll ihr Team die Räumlichkeiten inspiziert haben. Wie das Magazin weiter berichtete, soll Donald sogar seine bevorzugte Bettwäsche aus den Vereinigten Staaten mitgebracht haben.

Die getrennten Schlafarrangements der Trumps erinnern dabei an jene von König Charles (76) und Königin Camilla (78), die ebenfalls getrennt nächtigen und in unterschiedlichen Residenzen wohnen. Diese Entscheidung der Royals beruht auf einem gemeinsamen Wunsch nach Privatsphäre und Unabhängigkeit, wie eine mit den Umständen vertraute Person verlauten ließ. Bei den öffentlichen Terminen werden Donald und Melania dann sicher wieder gemeinsam die Bühne betreten, etwa beim prunkvollen Staatsbankett mit hochrangigen Gästen aus Politik und Adel.

Bereits bei der Ankunft auf dem Schloss warf Donald mit Komplimenten um sich und lobte Kate für ihr Aussehen. Während Melania neben ihrem Ehemann leise im Hintergrund blieb, glänzte sie doch durch ihr elegantes Auftreten. Ihren ersten Tag in Großbritannien verbrachten sie unter anderem mit einer Besichtigung von St. George’s Chapel. Dort lauschten sie mit ihrem Beraterteam andächtig der Darbietung eines Kinderchores, ein Moment fernab von Politik und den Verhandlungen, die den Zweck des Besuchs unterstreichen: die Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien zu erneuern und zu feiern.

Getty Images Donald und Melania Trump in Windsor 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Donald Trump und Melania Trump, September 2025

Imago Melania Trump, Donald Trump, König Charles und Königin Camilla im September 2025 in Windsor