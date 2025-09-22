"Love Island VIP": Darum wollte Marco Cerullo Laura nicht

Marco Cerullo (36) fiel es bei Love Island VIP schwer, eine Verbindung zu den Frauen der Show aufzubauen – er musste die Villa als erster Kandidat wieder verlassen. Im Gespräch mit Promiflash verriet er jetzt, weshalb auch der Einzug von Laura Maria Lettgen ihn nicht überzeugen konnte. "Ich stehe eher auf natürliche Girls. Und dass die dann Laura reingeschickt haben, habe ich nicht so ganz verstanden. Weil ich echt zehnmal gesagt habe, ich mag natürliche Girls", erklärte er im Interview. Die äußere Erscheinung der Social-Media-Bekanntheit entsprach offenbar nicht seinem Geschmack.

Auch die anderen Frauen schienen bei Marco keinen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Lediglich zu Beginn zeigte er Interesse an Kandidatin Lisa, das jedoch schnell erlosch. "Ich war an Lisa interessiert, aber auch nur anfangs. Dann habe ich gemerkt, dass es doch nicht das Wahre ist. Und ja, andere Frauen haben mich nicht so interessiert", gestand der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat offen. So blieb sein Abenteuer in der Villa nur von kurzer Dauer – trotz der zusätzlichen Dynamik, die durch Lauras späten Eintritt erwartet worden war.

Nicht nur bei den Ladys achtete Marco aufs Äußere, auch bei sich selbst legte der Realitystar zuletzt großen Wert auf ein neues Erscheinungsbild. Wie er vor zwei Monaten gegenüber Promiflash verriet, hat er stolze 15 Kilo abgespeckt und fühlte sich dadurch wie ausgewechselt. "Die Trennung war nicht so einfach, aber ich bin guter Dinge", erklärte Marco damals und machte keinen Hehl daraus, dass ihm die positive Resonanz auf sein verändertes Äußeres zusätzlichen Auftrieb gab.

RTL ZWEI Collage: Maco Cerullo und Laura Lettgen, "Love Island VIP", 2025

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidaten Marco Cerullo und Laura Lettgen, 2025

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Realitystar