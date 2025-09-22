Zendaya mächtig stolz: Tom Holland begeistert als Quizmaster

Tom Holland (29) und Zendaya (29) haben am vergangenen Wochenende bei einer öffentlichen Veranstaltung in London für Aufsehen gesorgt. Das Paar, das seit Anfang dieses Jahres verlobt ist, nahm an der dritten Ausgabe des Posh Pub Quiz im Auktionshaus Christie's teil, einer Charity-Veranstaltung zugunsten von Toms Organisation The Brothers Trust. Das zeigen Fotos auf Instagram. Unter den Gästen waren auch Toms Brüder Sam, Harry und Paddy sowie deren Partnerinnen und sogar ihr gemeinsamer Spiderman-Kollege Jacob Batalon (28) ließ sich das Event nicht entgehen. Tom übernahm als Moderator und Quizmaster die Leitung und sorgte mit humorvollen Einlagen für ausgelassene Stimmung. Zendaya stand ihm dabei tatkräftig zur Seite und mischte sich charmant unter die Gäste.

Die Veranstaltung, deren Erlöse verschiedenen wohltätigen Organisationen zugutekommen, bot den Anwesenden ein besonderes Erlebnis. Neben dem Quiz, bei dem exklusive Preise wie eine gemeinsame Golfpartie mit Tom selbst zu gewinnen waren, gab es auch viele Gelegenheiten für die Gäste, mit dem Paar ins Gespräch zu kommen. Gäste wie Laura Hope Whitaker, die Mitbegründerin von Java Joy, teilten später ihre Begeisterung auf Social Media. "Die Begegnung mit Zendaya war einer der Höhepunkte. Sie hat so eine warme Ausstrahlung", schrieb Whitaker. Auch Toms Bruder Paddy lobte den Abend in einem Post: "Ein riesiges Dankeschön an alle, die den Abend unvergesslich gemacht haben." Die Fans des Paares, das für seine Privatsphäre bekannt ist, freuten sich über die seltenen Schnappschüsse der beiden zusammen.

Zendaya und Tom, deren Romanze am Set von "Spider-Man" begann, gelten längst als eines von Hollywoods Traumpaaren. Trotz ihres vollen Terminkalenders nehmen sie sich immer wieder Zeit, einander zu unterstützen, sei es bei beruflichen oder wohltätigen Projekten. The Brothers Trust wurde 2017 von Toms Familie ins Leben gerufen und setzt auf die Reichweite des Schauspielers, um Aufmerksamkeit für wichtige Themen zu schaffen. Der Quizabend unterstrich dabei, wie sehr Zendaya und Tom nicht nur beruflich, sondern auch persönlich harmonieren – und wie sehr sie einander den Rücken stärken. "Er wusste immer, dass sie die Richtige ist", verriet eine Quelle gegenüber People Anfang des Jahres über ihre besondere Verbindung.

Anzeige Anzeige

Instagram / paddyholland2004 Tom Holland, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / paddyholland2004 Tom Holland mit seinen Brüdern und "Spiderman"-Star Jacob Batalon

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA Tom Holland und Zendaya, Schauspieler