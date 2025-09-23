Jannik Kontalis erklärt nach Flirt: "Mache nichts für PR"

Seit Wochen polarisiert Jannik Kontalis (29) mit seinem turbulenten Liebesleben, sei es eine vermeintliche Affäre mit Comedian Leroy Leone oder ein Flirt mit dem berühmten Schwager von Heidi Klum (52). Nun sorgte er für Wirbel auf dem diesjährigen Oktoberfest, das seit Samstag in vollem Gange ist. Der Reality-TV-Star wurde dort nämlich wieder mal mit Sänger Bill Kaulitz (36) gesichtet, und es dauerte nicht lange, bis die Gerüchte über eine mögliche Liaison erneut hochkochten. In einem Interview mit münchen.tv erklärte Jannik auf der Wiesn jedoch, dass alles ganz entspannt sei. "Jaja, ich bin Single auf dem Oktoberfest", betonte er und fügte hinzu, dass die gemeinsame Zeit mit Bill einfach großartig war. Der Musiker habe ihm die Wiesn gezeigt, und die beiden hätten ihre erste Maß zusammen genossen.

Gegenüber RTL bestätigte Jannik zu Beginn des Volksfests sogar, dass es zu einem Kuss kam. Besonders genervt zeigte sich der Ex von Yeliz Koc (31) allerdings von Behauptungen, er würde solche Auftritte und Erlebnisse für reine PR-Zwecke inszenieren. "Mich nerven Unwahrheiten", stellte er klar und betonte, dass er nichts, was er tue, nur für Publicity mache. "Wenn dann wieder behauptet wird, ich mache alles für Fame oder PR - und ich denke mir so: 'Nichts, was ich mache, ist für PR'", resümierte er kopfschüttelnd. Die jüngsten Schlagzeilen scheinen bei ihm einen Nerv getroffen zu haben. Doch anstatt sich von den Gerüchten irritieren zu lassen, steuert Jannik klar dagegen und bleibt bei seiner Haltung: Keine PR-Tricks, sondern echte Erlebnisse stehen bei ihm laut eigener Aussage wohl im Mittelpunkt.

Für Bill Kaulitz war es nicht das erste Mal, dass er auf dem Oktoberfest Aufmerksamkeit erregt. Der Tokio Hotel-Frontmann, der gemeinsam mit seinem Bruder Tom Kaulitz (36) bereits die "ARENA TOUR 2026" angekündigt hat, zeigte sich in der Vergangenheit gewohnt locker und sorgte mit seiner Aufgeschlossenheit sowie seiner sympathischen Extravaganz für diverse Schlagzeilen – und das nicht nur in Lederhosen. Bereits in einem früheren Interview mit RTL offenbarte Jannik, dass er und Bill sich auf Anhieb verstanden hätten. Diese entspannte und ungezwungene Haltung scheint das Duo auch auf der Wiesn an den Tag gelegt zu haben. Ob aus dieser Begegnung mehr wird, bleibt abzuwarten, doch eines ist sicher: Die beiden haben die traditionelle Münchener Atmosphäre in vollen Zügen genossen.

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

TikTok / _magdalen_a_ Bill Kaulitz und Jannik Kontalis auf dem Oktoberfest

IMAGO / Eventflash Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Mai 2023