Serkan Yavuz teilte seinen Standort freiwillig mit Ex Samira

Nach einer turbulenten Nacht auf dem Oktoberfest und einer hitzigen Debatte meldete sich Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) in seinem Podcast "UnReal" zu Wort, um die Situation mit seiner Ex-Freundin Samira (31) zu erklären. Am besagten Abend befand sich Serkan im Hotel Roomers, was bei Samira für Aufregung sorgte, da sie dank seines geteilten Standorts erkennen konnte, wo er war. Serkan betonte nun, dass er seinen Standort freiwillig mit ihr geteilt habe, um ihr Vertrauen nach vergangenen Fehltritten wiederherzustellen. "Sie hat meinen 'Wo ist?'-Standort. Das habe ich nie gesagt, aber jetzt möchte ich das gezwungenermaßen erklären. Sie kann immer 24/7 sehen, wo ich bin. Und ich habe ihr das freiwillig gegeben", betonte Serkan im Podcast.

Um Missverständnisse zu klären, schilderte Serkan, dass er den Abend mit Freunden wie Raúl Richter (38), dessen Freundin Vanessa, Sam Dylan (34) und Rafi Rachek (35) im Club des Hotels verbracht hatte. "Gott sei Dank waren diese Menschen da. Das ist das Einzige, was mich beruhigt hat, weil ich wusste, die werden auf jeden Fall alles bestätigen können, wie es auch war", so Serkan. Er stellte klar, dass es keinen Moment gegeben habe, in dem sein Verhalten fragwürdig gewesen sein könnte, und erklärte, dass die Gruppe den Abend zwar in guter Laune, aber ohne exzessiven Alkoholkonsum verbracht habe. Dennoch zeigte er Verständnis für Samiras anfängliche Sorge und betonte, dass er ihr noch in derselben Nacht versicherte, dass er nicht im Zimmer des Hotels, sondern nur im Club gewesen sei.

Serkan gab im Podcast zu, dass er sich bewusst war, welche Emotionen der geteilte Standort bei Samira auslösen könnte. Sein Ziel sei es jedoch gewesen, ihr Ängste zu nehmen, wenn er unterwegs ist. "Ich wollte sie nicht in diese Situation bringen, dass sie nachts schlechte Minuten und Stunden hat, wenn sie da solche Sachen sieht", erklärte er. Zudem gestand er, dass sie jede Berechtigung habe, ihn zur Rede zu stellen, und er sich die Zeit nehmen würde, sich zu erklären. Samira und Serkan, die sich nach einer schwierigen Trennung weiterhin arrangieren müssen, werfen damit einen Einblick in die Konsequenzen einer gescheiterten Beziehung und die Herausforderungen, die damit einhergehen.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Juli 2025

ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Serkan Yavuz, September 2023

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz vor ihrer Trennung