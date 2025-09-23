Vor Wiesn-Drama: Serkan Yavuz hatte ein schlechtes Gewissen

Serkan (32) und seine Frau Samira Yavuz (31) stehen erneut im Fokus der Öffentlichkeit, nachdem ein Drama um Serkans Besuch beim Oktoberfest entbrannt ist. Während Samira zu Hause angeschlagen das Bett hüten musste, amüsierte er sich mit Freunden auf der Wiesn – was für reichlich Unmut sorgte. Wie Serkan nun in seinem Podcast "UnReal" verriet, hatte er jedoch vor seinem Ausflug noch Zeit mit Samira und den gemeinsamen Kindern verbracht. Er kümmerte sich um die Kleinen, damit seine Frau sich ausruhen konnte, und bot ihr mehrfach an, das Oktoberfest nicht zu besuchen.

Serkan betonte, dass Samira ihm versichert habe, alles sei in Ordnung, sie brauche seine Anwesenheit nicht unbedingt. Zusätzlich war ihre Mutter ebenfalls vor Ort, um sie zu unterstützen. Generell sei Samira nur leicht angeschlagen gewesen, ohne Symptome wie Fieber, erklärte der Reality-Star. Trotzdem habe er sich schuldig gefühlt: "Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen", habe er ihr mehrfach gesagt. Während er auf dem Oktoberfest war, erreichten ihn schließlich Vorwürfe, wie er feiern gehen könne, während Samira krank zu Hause liege. Doch anstatt sich zu rechtfertigen, ließ er diese unkommentiert, da er keine Aufmerksamkeit für die Unterstützung bei seiner Familie suchte.

Die Spannungen zwischen Serkan und Samira hatten sich in den letzten Wochen bereits gesteigert, und der Wiesn-Besuch scheint die ohnehin labile Beziehung weiter belastet zu haben. Samira hatte sich zuvor bereits öffentlich über das Verhalten ihres Mannes und dessen angebliche Widersprüchlichkeit beklagt. Immer wieder nutzt das Paar, das Eltern von zwei gemeinsamen Kindern ist, die sozialen Medien, um Frustration und Konflikte zu thematisieren. Ob es zwischen den beiden wieder eine Annäherung geben kann oder ob diese Differenzen endgültig die Beziehung belasten, bleibt abzuwarten.

ActionPress / Barbara Insinger / Future Image Serkan Yavuz, September 2023

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

