Zu anhänglich? Herzogin Meghan ist laut Fans zu "bedürftig"

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) sorgten mit ihrem Auftritt beim Benefizkonzert "One805LIVE!" in Santa Barbara nun für Gesprächsstoff unter royalen Fans. Laut Daily Mail fand das Event auf dem Anwesen von Oscar-Preisträger Kevin Costner (70) statt und unterstützte Projekte zur mentalen Gesundheit von Ersthelfern. Während Harry den "Heart of Community Award" überreichte, stand Meghan an seiner Seite und hielt ihn fest, was für gemischte Reaktionen sorgte. In sozialen Medien bezeichneten einige royale Fans Meghans Verhalten als "bedürftig und anhänglich".

Laut dem Newsportal nahm die Kritik auf Plattformen wie X weiter zu. Ein Nutzer schrieb: "Ich weiß nicht, wie Harry das aushält! Sie hängt buchstäblich ständig an ihm." Ein anderer scherzte: "Sie will wohl sicherstellen, dass sie nicht aus dem Bild geschnitten wird." Doch es gab auch viele Stimmen, die die Herzogin verteidigten und betonten, wie liebevoll das Paar miteinander umgehe. Trotz aller Diskussionen präsentierten sich Meghan und Harry wohl in bester Stimmung. Neben ihnen waren auch weitere Prominente wie Oprah Winfrey (71) zu Gast. Das Benefizkonzert bot eine festliche Atmosphäre mit Auftritten von Musikgrößen wie Good Charlotte und Trisha Yearwood (61).

Der gemeinsame Auftritt des Paares erfolgt nur wenige Wochen, nachdem Prinz Harry seinen Vater, König Charles (76), nach monatelanger Pause bei einem persönlichen Treffen in London wiedergetroffen hatte. Seit ihrem Rückzug aus den royalen Pflichten ziehen Meghan und Harry regelmäßig die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Vor allem ihr Verhältnis zur königlichen Familie sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Trotz aller Kritik präsentieren sie sich dabei stets als harmonisches und vereintes Paar.

Imago Herzogin Meghan und Prinz Harry im Februar 2025 in Vancouver

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan beim "One805LIVE!"-Charity-Konzert, September 2025

IMAGO / ZUMA Press Wire Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2025