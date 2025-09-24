Fans vermuteten: Sie verbrachte Wiesn-Abend mit Serkan Yavuz

Beim 190. Oktoberfest sorgte ein Drama um Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) für viel Wirbel. Wie Samira auf Instagram behauptete, war Serkan in einem Münchener Hotel mit einer Blondine gesehen worden, während sie zu Hause blieb und krank die gemeinsamen Kinder betreute. Die Blondine, die später als Annabel Anderson identifiziert wurde, äußerte sich nun zu den Vorwürfen. Annabel erklärte gegenüber RTL, sie habe nichts mit Serkan zu tun gehabt, sondern lediglich einen harmlosen Abend mit Freunden, darunter Sam Dylan (34) und Rafi Rachek (35), verbracht. Sie betonte außerdem, dass Rafi ihr lediglich ein Küsschen auf die Wange gegeben habe.

Annabel, die durch ihre Teilnahme an der Show Beauty & The Nerd bekannt wurde, zeigte sich überrascht von den Anschuldigungen. "Ich kenne Serkan überhaupt nicht und möchte ihn auch nicht kennenlernen", stellte sie im Interview klar. Die Berichterstattung rund um den Vorfall habe jedoch eine Flut an negativen Kommentaren ausgelöst, von denen sie sich nun deutlich distanziert. Rafi, der ebenfalls Teil der Partygesellschaft war, bestätigte, dass der Abend von harmloser Natur gewesen sei, und stellte klar, dass weder er noch Annabel in die Eheprobleme von Serkan und Samira verwickelt seien.

Die Ehe von Serkan und Samira, die einst bei "Bachelor in Paradise" zueinander fanden, scheint weiterhin auf wackeligen Beinen zu stehen. Bereits im April geriet die Ehe ins Wanken, als Serkan eine Affäre mit einer Reality-Kollegin nachgesagt wurde. Seitdem liefern sich die beiden immer wieder Schlagabtausche im Netz. Während Samira ihrem Ärger offen auf Social Media Luft macht, betont Serkan, weiter um die Ehe kämpfen zu wollen. Doch offenbar sorgt sein Verhalten bei Veranstaltungen wie dem Oktoberfest weiterhin für Spannungen und wirft Fragen nach seiner Ernsthaftigkeit auf.

IMAGO / Future Image Serkan Yavuz bei der Premiere von "The Power" im April 2024

IMAGO / Eventpress Rafi Rachek und Sam Dylan, September 2025

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star