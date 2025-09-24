In einem Monat: Jimi Blue verdiente Mega-Summe auf TikTok

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat in der neuesten Folge der Reality-Doku Diese Ochsenknechts offen über seine Einnahmen auf der Social-Media-Plattform TikTok gesprochen – und die können sich sehen lassen! Der Schauspieler erklärte, dass er sich in den letzten zwei bis drei Jahren, nachdem er sich etwas zurückgezogen hatte, intensiv mit den Möglichkeiten auf Social Media beschäftigt habe. Das Resultat: "Ich habe da auch im ersten Monat, als ich angefangen habe, glaube ich 6.000 Euro gemacht", erklärt er stolz. Seine finanzielle Lage beschreibt Jimi, der in den letzten Jahren ein kostspieliges Leben führte, während der Dreharbeiten noch als "eigentlich ziemlich gut".

Doch der 33-Jährige ist nicht der Einzige in der Familie, der sich an der lukrativen Plattform versucht. Seine Mutter, Natascha Ochsenknecht (61), hat ebenfalls TikTok für sich entdeckt und erste Erfolge eingefahren. Mit nur fünf hochgeladenen Videos konnte die TV-Persönlichkeit und Unternehmerin in vier bis fünf Tagen bereits 250 Euro einnehmen. Begeistert sagte sie in der Sendung: "Krass, da kannst du dir ja ausrechnen, was ich in einem Monat machen würde, wenn ich richtig durchziehen würde!" Offenbar plant sie nun, ihre Präsenz auf TikTok weiter auszubauen.

Das auf TikTok verdiente Geld dürfte Jimi nun auch gut gebrauchen können. Wegen einer unbezahlten Hotelrechnung in Höhe von fast 14.000 Euro musste der Schauspieler sich kürzlich vor einem Gericht in Innsbruck verantworten. Die Richterin schlug eine Geldbuße von 18.000 Euro vor, die der "Die wilden Kerle"-Star nach kurzer Rücksprache mit seinem Anwalt akzeptierte. Er bat, die Summe in Raten zahlen zu dürfen – die erste von 3.000 Euro war am 20. September fällig.

IMAGO / STAR-MEDIA Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2024

IMAGO / Marja Natascha Ochsenknecht im März 2025

IMAGO / Eibner Europa Jimi Blue Ochsenknecht, August 2025