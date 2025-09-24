Linda Nobat zeigt sich erstmals mit ihrem neuen Partner

Linda-Caroline Nobat (30) hat das Geheimnis um ihren Partner gelüftet und zeigt sich erstmals ganz offen mit ihrer neuen Liebe. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit nun eine Bildreihe, die sie und ihren Partner, den 55-jährigen Tenniscoach Patrick Mouratoglou, auf dem Münchner Oktoberfest zeigt. Auf einem der Schnappschüsse strahlen sich die beiden in traditioneller Tracht verliebt an, während im Hintergrund das bunte Treiben des Festes zu sehen ist. "Die Liebe gefunden – und in eine Maß gefüllt", kommentierte Linda die Fotos und scheint damit symbolisch ihr persönliches Glück zu feiern.

Patrick Mouratoglou, der durch seine Erfolge als Trainer von Tennislegende Serena Williams (43) Bekanntheit erlangte, ist das neue Herzstück in Lindas Leben. Der international gefeierte Sportcoach hat Serena zu insgesamt zehn Grand-Slam-Titeln geführt und ist auch in der Tenniswelt ein prominenter Name. Als zweifacher Vater bringt Patrick nicht nur reichlich Lebenserfahrung, sondern offensichtlich auch genug Charakterstärke mit, um es mit der temperamentvollen Linda aufzunehmen. Die fröhlichen Szenen vom Oktoberfest sprechen Bände – ihr gemeinsames Glück ist kaum zu übersehen.

Seit ihrer Teilnahme an Formaten wie Der Bachelor, dem RTL-Dschungelcamp oder Kampf der Realitystars hat Linda immer wieder mit ihrem Privatleben für Gesprächsstoff gesorgt. Nachdem die gebürtige Hessin zuletzt rund zwei Jahre Single war, hatte sie ihre Beziehung vor einiger Zeit in einem Interview beiläufig bestätigt, ohne jedoch weitere Details zu verraten. Die Tatsache, dass sie und Patrick jetzt so offen ihre Zuneigung zeigen, lässt darauf schließen, wie sicher und glücklich die ehemalige Single-Dame nun in ihrer Liebe ist.

https://www.instagram.com/p/DO_HWQWjLGW/?img_index=1 Realitystar Linda Nobat und Partner Patrick Mouratoglou im September 2025 in München

RTLZWEI Linda Nobat, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025