Natascha Ochsenknecht stellt Jimi nach Haft ein Ultimatum

In der neuen Staffel von Diese Ochsenknechts stehen die familiären Spannungen um Jimi Blue Ochsenknecht im Mittelpunkt. Der Schauspieler kehrte nach längerer Abwesenheit zur Show zurück und versöhnte sich mit seiner Familie. Doch der Frieden wurde zuletzt auf die Probe gestellt, da Jimi eine Haftstrafe drohte. Seine Familie, darunter Mutter Natascha Ochsenknecht (61), zeigt sich kämpferisch, doch sie macht ihm auch unmissverständlich klar, dass sie nicht für unbegrenzten Beistand zur Verfügung stehen wird. Natascha stellt klar: "Wenn sich der Schalter nicht umgelegt hat, dann kann er mit meiner Hilfe auch nicht rechnen."

Nach seiner Freilassung aus der U-Haft kommt Jimi Blue zunächst bei seiner Schwester Cheyenne (25) in Österreich unter, wo sich die Familie auf eine mediale Belagerung vorbereitet hatte. "Die werden versuchen, Fotos zu bekommen, und dem müssen wir vorbeugen", erklärte Natascha, die solche Situationen bereits in der Vergangenheit erlebt hatte. Trotz aller Unterstützung ist die Stimmung angespannt. Sowohl Natascha als auch Cheyenne erwarten, dass Jimi sein Verhalten überdenkt und die Hilfe der Familie zu schätzen weiß. "Wenn du dein Leben in die Sch*iße ziehst, dann ziehst du unser Leben auch mit in die Sch*iße", so Natascha in deutlichen Worten. Auch Cheyenne erwartet Reue und sagt: "Ich erwarte schon, dass er sich noch mal aufrichtig bedankt."

Jimi Blue sorgte für Schlagzeilen, als er wegen einer ausstehenden Hotelrechnung von 14.000 Euro und des Verdachts auf Betrug in Österreich vor Gericht musste. Nachdem er im Juni am Hamburger Flughafen festgenommen und nach Innsbruck ausgeliefert worden war, wurde ihm im August eine Geldbuße von 18.000 Euro auferlegt. Mit dieser Summe entging Jimi Blue einer möglichen Haftstrafe. Die neuen Folgen der Reality-Doku-Serie werden ab dem 16. September ausgestrahlt.

Getty Images Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht, 2017

IMAGO / Eibner Europa Jimi Blue Ochsenknecht, August 2025

ActionPress / Michael Timm Familie Ochsenknecht bei der "Diese Ochsenknechts"-Premiere