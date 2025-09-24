Tod des Sohnes: Emilie Kiser bedankt sich für Unterstützung

Emilie Kiser hat sich nach dem tragischen Verlust ihres dreijährigen Sohnes Trigg mit bewegenden Worten an ihre Follower gewandt. Der kleine Trigg war im Mai dieses Jahres nach einem Unfall im familieneigenen Pool verstorben. In einem aktuellen Post auf Instagram teilte die US-amerikanische Influencerin ihren tiefen Dank: "Ich bin wirklich überwältigt von der Liebe, dem Trost und der Unterstützung", schrieb sie. Besonders berührte sie, dass viele Menschen ihre eigenen Geschichten über Trauer und Verluste mit ihr teilten. "Das Internet kann ein dunkler Ort sein, aber Momente wie diese zeigen, wie viel Gutes es doch geben kann."

Der Verlust ihres Sohnes hat Emilie schwer getroffen, und ihre Rückkehr in die sozialen Medien fiel ihr sichtlich schwer. In einem Video, das sie kürzlich veröffentlichte, trug sie eine Kette mit Triggs Namen und sprach offen über ihre Gefühle und die Herausforderungen der letzten Monate. Dabei betonte sie, wie sehr die Beileidsbekundungen und die geteilten Erfahrungen anderer ihrer Familie geholfen haben. Für Emilie, die zusammen mit ihrem Ehemann Brady auch einen sechs Monate alten Sohn namens Theodore hat, ist die Unterstützung ihrer Community ein wertvoller Lichtblick in der schweren Zeit. Auch richtete sie Worte der Ermutigung an alle, die sich ebenfalls in einer Phase der Trauer befinden.

Emilie hatte ihren Social-Media-Kanal ursprünglich gestartet, um eine Gemeinschaft für Mütter zu schaffen. Der Verlust von Trigg führte dazu, dass sie über den Umgang mit persönlichem Schmerz und Grenzen in den sozialen Medien nachdachte. Trotz ihrer eigenen Trauer möchte sie anderen Kraft geben und dafür sorgen, dass niemand mit seinem Kummer alleine bleibt. Emilies Worte und ihr Mut, sich erneut online zu zeigen, haben nicht nur viele Menschen berührt, sondern stehen auch für die Hoffnung, die in einer virtuellen Gemeinschaft gefunden werden kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser und ihr Sohn Trigg im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emiliekiser Trigg, Brady und Emilie Kiser im September 2024