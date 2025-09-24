Vor Drama: Serkan und Samira Yavuz buchten Wellness-Hotel

Serkan Yavuz (32) und Samira Yavuz (31) sorgten in den letzten Tagen für Schlagzeilen: Der Reality-TV-Star verkündete auf Instagram das Ende ihrer sowieso schon zerbrochenen Beziehung – und das nach einem heftigen Streit. Doch wie jetzt bekannt wurde, hatte das Paar noch wenige Tage vor dem ganzen Drama gemeinsame Pläne. Serkan teilte in seiner Instagram-Story einen Screenshot, der die Buchung eines luxuriösen Wellnesshotels für den 26. und 27. September zeigt, zu einem Preis von rund 1.100 Euro. Eigentlich war der Aufenthalt für sie beide gedacht, inklusive eines Besuchs auf dem Oktoberfest. Doch nach dem großen, öffentlichen Streit steht Serkan nun allein da – mit einer nicht stornierbaren Buchung.

Nach der Absage ihrer gemeinsamen Pläne sucht Serkan verzweifelt nach einer Lösung für das teure Zimmer. Er bietet es öffentlich zum Verkauf an, will es aber notfalls auch alleine nutzen: "Bevor ich 1.000 Euro in den Sand setze, dreht nicht am Rad, wenn man mich da sieht", schreibt er in seiner Story. Selbstironisch fügt er hinzu: "Ich werde in jeder Ecke dieses Zimmers meinen nicht vorhandenen Arsch platzieren und den Wellnessbereich nutzen, ohne dass ich dort was mache." Neben dem finanziellen Verlust scheint auch der Gedanke, das Zimmer überhaupt besuchen zu müssen, eine skurrile Wendung in dem Beziehungsdrama zu markieren.

Samira und Serkan waren seit ihrer Teilnahme an Reality-TV-Formaten ein beliebtes Paar in der Öffentlichkeit. Gemeinsam haben sie zwei Kinder und galten lange als harmonische Einheit. Fans zeigten sich extrem geschockt von der plötzlichen Trennung, die sie vor einigen Monaten öffentlich machten. Serkan hatte seine Noch-Frau mit einer anderen betrogen – ein Fehler, den er seitdem eigentlich eingesehen hatte und gutmachen wollte. Zuletzt befanden sich die beiden eigentlich auf dem Weg der Besserung, doch der aktuelle Streit macht Serkan nun einen Strich durch die Rechnung. Aktuell folgen sich die beiden nicht einmal mehr auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Joyn / René Lohse, Instagram / samirayasminleila Collage: Serkan Yavuz und Samira Yavuz

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, September 2025