Das hält "Love Island VIP"-Jeje von Janniks Flirt mit Bill

Jeje Lopes, bekannt aus der Reality-TV-Show Love Island VIP, hat sich zu den jüngsten Schlagzeilen um Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (36) geäußert. Die beiden Männer knutschten vor wenigen Tagen auf der Wiesn. Promiflash hat Jeje auf dem Oktoberfest beim RTLZWEI-Wiesntisch getroffen und sie nach ihrer Einschätzung gefragt: Ist das Ganze nur ein unverbindlicher Flirt oder gibt es Potenzial für etwas Ernstes? "Ich hatte keine Ahnung davon, dass er auf Männer steht. Also, das ist neu für mich", erklärte sie im Interview und überlegte: "Ich bin mir wirklich nicht sicher. Mein Bauchgefühl sagt: Ich glaube, das ist ein Flirt."

Jeje und Jannik sind sich nicht unbekannt, wie sie im Interview mit Promiflash betonte: "Ich kenne Jannik schon sehr, sehr lange. Jannik hat damals, bevor er im Reality-TV war, meine Musikvideos gedreht. Ich habe mich immer super mit ihm verstanden." Ihre langjährige Verbindung zu Jannik hilft ihr dabei, einen speziellen Blick auf die Situation zu werfen. Mit einem humorvollen Seitenhieb ergänzte sie: "Jannik, Jannik! Was mache ich mit dir? Scheiße."

Dass zwischen Jannik und Bill die Funken sprühen, vermuteten Fans schon seit einigen Wochen. Vor wenigen Tagen bestätigte der Ex von Yeliz Koc (31) schließlich: Die Gerüchte stimmen. "Wir haben uns gesehen, gefunden, direkt verstanden. Uns ist alles egal und wir machen einfach das, worauf wir Bock haben", schwärmte er gegenüber RTL. Auf die Frage, ob es zu einem Kuss kam, antwortet Jannik außerdem ohne Geheimnistuerei mit einem eindeutigen: "Ja, klar."

Instagram / jejellopes Jeje Lopes, Realitystar

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles