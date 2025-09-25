Das sagen die Fans zum neuen "Das große Promi-Büßen"-Cast

Vor wenigen Stunden wurde die Besetzung für die neue Staffel Das große Promi-Büßen bestätigt. Mit dabei sind altbekannte Gesichter und der ein oder andere Reality-Neuling. Und was sagen die Fans? In den Kommentaren unter dem Promiflash-Post bei Instagram ist die Stimmung gemischt. Vor allem die Teilnahme von Serkan Yavuz (32) sehen die Zuschauer wohl eher kritisch. "Boah, muss Serkan überall dabei sein? Ehrlich, er nervt", meint ein User. Andere finden es lustig, dass Serkan und Emma Fernlund (24) nach ihrer The Power-Teilnahme nun wieder in der gleichen Show sind. Mit einem Popcorn-Emoji schreibt ein Nutzer: "Serkan und Emma wieder zur gleichen Zeit am gleichen Ort." Eine Kandidatin, die ebenfalls für Stirnrunzeln sorgt, ist Vanessa Brahimi: "Wieso gibt man Serkan und Vanessa noch eine Plattform? Ich werde es nie verstehen."

Von anderen Kandidaten erhoffen die Fans der Show sich aber beste Unterhaltung. Vor allem mit dem Hintergrund, dass es zwischen einigen Kandidaten in anderen Shows ordentlich Zoff gab. So verstanden sich Rafi Rachek (35) und Theresia Fischer (33) in Das Sommerhaus der Stars so gar nicht. "Könnte interessant werden. Rafi und Theresia hatten im Sommerhaus einige Themen und das bringt Zündstoff", überlegt ein weiterer User. Positive Stimmen bekommt Diogo Sangre (30). Der Tätowierer scheint schon jetzt einige Sympathien gewonnen zu haben. Und die könnten in diesem Jahr sehr wichtig sein, denn durch eine Regeländerung entscheiden erstmals die Zuschauer, wer das Preisgeld gewinnt.

Dass "Das große Promi-Büßen" alles andere als ein Zuckerschlecken ist, ist kein Geheimnis. Nicht nur, dass die Realitystars sich ihren größten Eskapaden im TV und auf Social Media stellen müssen. Im Camp in den Bergen warten auch Entbehrungen und fehlende Privatsphäre. Für Serkan war diese Show sogar seine bisher härteste, wie er in seiner Instagram-Story erzählt. "Es war mit Abstand das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gemacht habe", stellt er klar und bezeichnet das Format auch direkt als "die Hölle". Bei den Erinnerungen werde ihm jetzt noch ganz anders: "Ich schwöre euch, ich habe einfach gerade wieder Gänsehaut, wenn ich an die Zeit denke. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das da überlebt habe."

Joyn / Nikola Milatovic Olivia Jones, "Das große Promi-Büßen"-Moderatorin

Panama Pictures / ActionPress Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, August 2025