Das sagt "Princess Charming"-Lotti zu Nessis Show-Abbruch

Die diesjährige Staffel von Princess Charming endete ohne das übliche Finale und ohne ein Liebespaar. Der Grund dafür war, dass Lotti, die Topfavoritin von Princess Vanessa Borck (28), die Sendung freiwillig verließ. Diese Entscheidung traf Nessi so hart, dass sie nicht weitermachen konnte und die Staffel kurzerhand für beendet erklärte. Lotti äußerte sich jetzt gegenüber Promiflash über den unerwarteten Abbruch der Show und Nessis emotionale Reaktion.

Nicht nur die Zuschauer vor den Bildschirmen, sondern auch Lotti selbst war völlig überrascht von Nessis Entscheidung, die Show abzubrechen. "Ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass Nessi abbricht. Von dieser Konsequenz war ich sehr erschrocken, kann es aber nachvollziehen und finde es auch fair den anderen Frauen gegenüber", erklärte sie im Promiflash-Interview und fügte unterstützend hinzu: "Und für sich selbst total stark und mutig, diesen Schritt zu gehen."

Die Fans der Sendung waren nicht nur von Nessis Abbruch, sondern auch von Lottis vorausgegangenem Exit verwundert. Im Netz wurden nach dieser Entscheidung viele Stimmen laut, die Lottis Beweggründe nicht ganz nachvollziehen konnten. Gegenüber Promiflash erklärte die Showkandidatin noch einmal ausführlicher ihre Gefühlslage: "Ich habe auch nach unserer intensiven Zeit noch immer oder zunehmende Unsicherheiten in Bezug auf meine Gefühle für Nessi gehabt und da wurde mir dann klar, dass es nicht ausreicht. Und dann wollte ich natürlich Nessi und den anderen gegenüber fair sein, und gehen."

RTL / Fine Lohmann Lotti, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

Princess Charming, RTL+ Nessi und Lotti bei "Princess Charming", 2025

Princess Charming, RTL+ Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

