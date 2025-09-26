Darum hat Giulia Siegel den Fuß-Content an den Nagel gehängt

Im Frühjahr spielte Giulia Siegel (50) im Netz mit dem Gedanken, mit ihren Füßen Geld zu machen. Im Promiflash-Interview beim RTLZWEI-Wiesntisch erzählt die Unternehmerin jetzt, was aus der Idee wurde. "Ich habe auf OnlyFans sehr, sehr schöne Fotos gemacht, hat aber nicht funktioniert. Ich habe eine Agentur, die das betreut, habe es aber gerade auf Eis gelegt, weil die Fotos einfach so schön sind", erklärt sie. Sie glaube, dass ihr Fuß-Content den OnlyFans-Usern unterm Strich einfach nicht privat genug sei: "Die Leute wollen Privatbilder. Privat ist nicht so meins. Die Bilder, die ich gemacht habe, könnten auch in der Vogue stattfinden, aber das mögen die Leute nicht, und somit ist es wieder auf Eis gelegt." Mit der Entwicklung sei Giulia aber völlig im Reinen.

Die Geschäftsidee mit ihren Füßen ist nicht der erste ausgefallenere Einfall, den Giulia hatte. Auf der Plattform BestFans zog sie eine "Smoking-Fetisch-Seite" hoch. Dort können interessierte Follower gegen Geld Bilder und Videos bekommen, die die 50-Jährige beim Rauchen zeigen. Der Content kam aber offenbar wesentlich besser an als die Fußbilder, wie Giulia selbst angab. Warum sie auf die spannende Idee kam, erklärte sie in der Sendung "Ich bin ein Star – Der Showdown der Dschungel-Legenden": "Ich denke, dass Männer es mögen, wenn sich Frauen etwas zum Mund führen und langsam wieder rauslassen."

Abseits ihrer Geschäftsmodelle ist Giulia auch immer wieder im Reality-TV zu sehen. In der Vergangenheit nahm sie schon an Shows wie dem Dschungelcamp, Kampf der Realitystars und Das Sommerhaus der Stars teil. Als Nächstes wird sie in der neuen Show The Summit dabei sein. Dabei handelt es sich um eine echte Herausforderung, weit weg von den Reality-Villen. "The Summit" schickt eine Gruppe Realitystars in die Berge Neuseelands auf einen Survival-Trip. Wie hart das Format für Giulia war, verriet sie ebenfalls im Interview mit Promiflash: "Wir dachten erst, das ist Herpes, aber es waren wirklich Brandblasen, die geeitert sind."

Getty Images Giulia Siegel, Mai 2023

Imago Giulia Siegel, 2025

RTL Giulia Siegel, TV-Star