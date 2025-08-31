Rihanna feiert 20 Jahre Musik mit emotionalem Dankesbrief

Rihanna (37) hat ein bedeutendes Jubiläum zu feiern: Vor genau 20 Jahren, am 29. August 2005, erschien ihr Debütalbum "Music of the Sun" und ebnete ihr damit den Weg zur Weltkarriere. Die Sängerin, Unternehmerin und Schönheitspflege-Mogulin nutzte die Gelegenheit, um ihren Fans, ihrer Familie und all jenen, die sie auf ihrem Weg unterstützt haben, in einem emotionalen Post auf Instagram zu danken. "20 Jahre loyaler, hingebungsvoller Fans, die niemals von meiner Seite gewichen sind", schrieb sie unter anderem. Ebenso resümierte sie über zwei Jahrzehnte voller harter Arbeit, Teamarbeit, Lektionen und unvergesslicher Erlebnisse.

In ihrer Botschaft reflektierte Rihanna über ihren mutigen Schritt, ihre Heimat Barbados zu verlassen, um ihre Musikkarriere zu verfolgen. Sie dankte insbesondere denen, die sie in den frühen Jahren ihrer Laufbahn unterstützten: Produzenten, DJs und Modedesignern, die an sie glaubten, bevor sie "cool" wurde. Und das Beste: Zum 20. Jubiläum erscheinen eine neue Merchandising-Kollektion sowie ein Vinyl-Boxset ihres Debütalbums, das den Fans Gelegenheit gibt, in Nostalgie zu schwelgen. Mit großer Dankbarkeit schloss sie ihre Nachricht ab: "Die Ehre gebührt Gott", schrieb sie und fügte ein Anker-Emoji hinzu.

Die Reise von Rihanna begann bereits mit 16 Jahren, als sie mit einem Sechs-Album-Deal in den USA Fuß fasste, nachdem sie von Jay-Z (55) entdeckt worden war. Seither hat sie sich nicht nur als Musikerin etabliert, sondern auch ein Imperium aufgebaut, das Mode und Kosmetik umfasst. Trotz ihres Erfolgs bleibt sie eng mit ihrer Herkunft verbunden und widmet ihren Triumph ihrer Familie, die ihr immer zur Seite stand. Besonders ihre Fans, die als "die härtesten und loyalsten" beschrieben werden, hatten laut Rihanna einen großen Anteil an ihrem Erfolg und haben dazu beigetragen, sie zu einer Ikone der Popkultur zu machen.

Getty Images Rihanna, Sängerin und Unternehmerin

IMAGO / Depositphotos Rihanna im September 2005

IMAGO / TT Rihanna, 2016 in Stockholm