Kim Virginia kündigt große Abrechnung mit Realitystars an

Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung (30) hat in einer emotionalen Instagram-Story angekündigt, in Kürze mit zahlreichen Enthüllungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie sprach davon, dass sie lange geschwiegen habe, obwohl Gerüchte und falsche Geschichten über sie in Umlauf gebracht wurden, die sie zutiefst belastet hätten. Besonders die jüngsten Entwicklungen, bei denen eine Stalkerin festgenommen wurde, die sich als Nachbarin und Familienmitglied ausgegeben habe, hätten sie dazu bewogen, endlich Stellung zu beziehen. Kim gab bekannt, dass sie sich intensiv mit denjenigen auseinandersetzen werde, die über sie gesprochen haben. "Sie hatten so viel über mich zu sagen. Jetzt bin ich an der Reihe", erklärte sie entschlossen.

Besonders bitter stößt ihr auf, wie leichtfertig manche Menschen mit falschen Informationen über sie umgehen. "Ich dachte, das ist halt einfach Gossip über mich", erklärte sie. Doch die Konsequenzen dieser Gerüchte seien weitreichender als erwartet. Deswegen möchte sich Kim nun wehren. Sie hat eine Liste von insgesamt 15 bis 20 Personen erstellt, die ihrer Meinung nach mit Lügen zugunsten der medialen Aufmerksamkeit agiert haben. "Ich werde mir die Zeit nehmen, jeden einzelnen auseinanderzunehmen, mit Belegen und Beweisen", versprach sie ihren Followern.

Dabei gibt sich Kim kämpferisch und kündigt an, dass ihre Statements "ein Blockbuster" werden sollen. Doch bevor die Zuschauer die versprochenen Enthüllungen zu sehen bekommen, steht für Kim ein freudiges Ereignis an: ihre anstehende Hochzeit. Diese habe aktuell für sie oberste Priorität. Kim ließ ihre Fans außerdem durchblicken, dass sie sich auf ihre Fähigkeit verlässt, auf rhetorisch geschickte Weise mit den Vorwürfen umzugehen. "Gott hat mich mit einer Rhetorik beschenkt, die eigentlich unter das Waffengesetz fallen sollte", scherzte sie und versprach, die Angelegenheit mit Nachdruck und Belegen anzugehen, sobald ihre Hochzeit vorbei sei.

Imago Kim Virginia Hartung, 2024

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars