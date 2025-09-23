Shirin David verletzt: Ist "The Voice"-Start nun gefährdet?

Bekannt für ihre außerordentliche Disziplin, wenn es um Sachen Fitness und Bühnenperformance geht, geht Shirin David (30) an ihre Grenzen – und darüber hinaus. Nun hat sie ihre Fans aufgewühlt, nachdem sie vergangenen Freitag auf Instagram von einer ernsthaften Verletzung berichtete. Beim Krafttraining hat sich die Sängerin nach eigenen Angaben ihren gesamten unteren Rücken gezerrt und leidet unter einer heftigen Muskelentzündung. Neben starken Schmerzen habe sie mit Fieber, Gelenkschmerzen und Kopfschmerzen zu kämpfen. "Ich kann einfach keine fünf Minuten sitzen", gestand Shirin, die stets offen über gesundheitliche Herausforderungen spricht, verzweifelt. Ihre Anhänger können jedoch zumindest in einem Punkt aufatmen: Der Start der neuen Staffel von The Voice of Germany, in der sie erneut als Coach zu sehen sein wird, ist kommenden Freitag nicht gefährdet. Die meisten Folgen wurden bereits vorab aufgezeichnet.

Shirin selbst zeigte sich sogar selbstkritisch und machte unzureichendes Aufwärmen als Ursache für die Verletzung aus. "Ich hatte nur 40 Minuten Zeit und mich nicht richtig warm gemacht", räumte sie ein und appellierte an ihre Follower, ihre Dehn- und Aufwärmübungen nicht zu vernachlässigen. Eine Kortison-Spritze verschaffte schließlich Linderung. Die Rapperin scheint sich an die "The Voice"-Routine gewöhnt zu haben, die fast immer von kleinen Zwischenfällen begleitet ist: Schon im letzten Jahr erlitt Shirin, die ihre Karriere als YouTuberin gestartet hatte, während der Dreharbeiten eine Verletzung, als sie eine Treppe hinabstürzte. Dennoch zog die "Ich darf das"-Interpretin die Aufzeichnungen durch und gab wie gewohnt Vollgas.

Diese Mentalität überrascht nicht. Shirin hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie sich auch von Schmerzen nicht aufhalten lässt. Einen bleibenden Eindruck hinterließ beispielsweise ihre Teilnahme an Wer stiehlt mir die Show? im Jahr 2021, als sie trotz eines gebrochenen Knöchels die Moderation übernahm. Von ihren Co-Coaches bei "The Voice" wird Shirin ohnehin als starke Persönlichkeit wahrgenommen. Rea Garvey (52) beschrieb sie begeistert als diejenige, die sofort die Führung übernimmt, wenn sie den Raum betritt. Bleibt zu hoffen, dass die "Lieben wir"-Rapperin bis zu den Live-Shows wieder vollständig genesen ist. Klar ist jedenfalls: Shirin David lässt sich nicht leicht aus der Bahn werfen – weder in sportlichen, noch in beruflichen oder persönlichen Belangen.

Shirin David, Sängerin

Shirin David, Musikerin

Rea Garvey, Shirin David